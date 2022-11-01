«Мог бы проявить благодарность» — NBC узнал о том, как Зеленский вывел из себя Байдена

В середине июня между американским и украинским президентами состоялся напряжённый разговор. Джо Байдена возмутило то, что после его сообщения о выделении США дополнительной помощи для украинской армии Владимир Зеленский начал перечислять то, что ему хотелось бы ещё получить от Вашингтона, пишет NBC со ссылкой на информированные источники.



AP

С начала украинского конфликта стало обычным делом, что Джо Байден и Владимир Зеленский беседуют по телефону всякий раз, когда Вашингтон объявляет о новом пакете военной помощи Киеву. Но их июньские переговоры отличались от предыдущих, пишет NBC со ссылкой на источники.

По информации телеканала, в тот раз американский президент заявил украинскому коллеге, что ему удалось одобрить дополнительную военную помощь для ВСУ в размере $1 млрд. Но едва Байден закончил свою фразу, как Зеленский принялся перечислять дополнительные средства, в которых нуждалась, но которых так и не получила его страна.

Эти слова «вывели из себя» главу Белого дома. Американский народ проявил большую щедрость, а его администрация и военные усердно работали, чтобы помочь Украине, поэтому Зеленский мог бы проявить немного больше благодарности, заявил Байден, повысив голос, считает NBC.

До телефонного звонка, состоявшегося 15 июня, американский лидер неделями «копил недовольство» Зеленским. Байден и некоторые из его ключевых помощников считали, что администрация делает всё что может, но украинский президент продолжал публично обращать внимание только на то, что не выполнялось.

У Зеленского, как и у некоторых восточноевропейских правительств и американских законодателей, неоднократно возникало разочарование в связи с тем, что Белый дом «слишком медленно» одобрял поставки оружия. В частности, администрация Байдена часто не решалась сразу же отправлять некоторые системы, которые срочно запрашивал Киев, поясняют источники NBC.

По словам собеседников телеканала, после того как Зеленский «получил отпор» от Байдена во время июньского разговора, команда украинского президента решила попытаться разрядить напряжённость. Они пришли к выводу, что «трения» в отношениях с американским лидером являются непродуктивными.

Представители администрации уверяют, что с тех пор отношения Байдена и Зеленского «только улучшились». Но это июньское «столкновение» президентов отражает, что глава Белого дома заранее осознавал, что в обществе и конгрессе «может начать ослабевать» желание поддерживать Украину, рассуждает NBC.

Примечательно, что в начале конфликта администрацию Байдена критиковали за «излишнюю осторожность». Теперь же президент сталкивается с потенциальным противодействием в парламенте со стороны некоторых республиканцев и прогрессивных демократов, которые говорят, что США оказывают Киеву слишком большую помощь.

Меняющаяся динамика на Капитолийском холме также может заставить команду Зеленского переосмыслить её взаимодействие с Вашингтоном. Ведь ранее она часто пыталась использовать свою поддержку в конгрессе, чтобы получить больше от Белого дома, подчёркивает NBC.