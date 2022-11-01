Мнение: Полемика с Гоблином

О, оказывается в 2005 году я и с Гоблином сцепился по поводу “9 роты”. Тот мой ответ вызвал массовое возмущение “патриотов”, которые доказывали то же, что и Гоблин.

“sapojnik

Почитал рецензию Гоблина на фильм “9 рота”. Откровенно говоря, Гоблин меня разочаровал. Рецензия выдержана в духе самого кондового ура-патриотизма: после краткого пересказа содержания фильма идет обвинение режиссера в “идеологичности”, а затем – длинная речь в оправдание афганской войны: оказывается, Советский Союз не дурака там валял, а “имел причины” (какие, в общем, так и остается тайной), всех побеждал, воевал доблестно и вообще ушел оттуда зря – мог бы еще оставаться, но, очевидно, “нас предали!”

Особенно меня поразила следующая фраза раздухарившегося Гоблина: “Замечу, что в Советском Союзе в армии не служили только дефективные. И для молодого парня это было клеймо существа второго сорта. Не принято было от армии «косить» – этим занимались только моральные уроды. Нормальный человек шёл и служил, ибо это было нормой для любого мужчины”.

Как говорится, хоть стой, хоть падай. Неужели Гоблин и впрямь не помнит, что в “совке” отношение к службе в армии практически ничем не отличалось от отношения большинства нынешних граждан РФ? Молодые люди всеми правдами и неправдами стремились поступить в ВУЗы, которые в СССР точно так же предоставляли возможность в армию не идти; а когда в 1985 году эту форму избегания рекрутчины опрометчиво отменили (кстати, как это нынче признано, именно потому, что стало трудно набирать солдат для Афгана) – это, уверен, послужило одной из многих причин “легкого и добровольного отказа” б. совграждан от своего государства.

Гоблин, конечно, про отмену учебы в ВУЗе как отсрочки от службы в СА в 1985 году ничего не пишет. Он, наоборот, “на голубом глазу” заявляет: “Когда началась война в Афганистане, военнослужащие срочной службы массово писали рапорта с просьбой о переводе для дальнейшего прохождения службы в Демократическую Республику Афганистан. Подчёркиваю красным: писали сами, никто этого делать не заставлял и не принуждал”. Еще немного – и, того гляди, запел бы о “массовом порыве” “всех, как один” советских граждан идти “по зову партии” громить афганских моджахедов…

Короче, не ожидал от Гоблина под видом рецензии такой гнусной ура-патриотической агитки” (2005).

Жизнь, впрочем, показала, что Гоблин был прав, а я нет. Слишком идеалистично я тогда оценивал наш народ, слишком хорошо думал о его здравомыслии и неготовности убивать непонятно кого непонятно за что. Гоблин свой народ знал лучше.