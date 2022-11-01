“Истерика!”: неузнаваемая Долина обнаружена разрезанной на куски

Уже которой год

подряд публика гадает — в чем секрет молодости Ларисы Долиной? Из солидной “пышечки”

она превратилась в стройную и ухоженную женщину.

Неузнаваемая артистка

то и дело появляется в новых нарядах и с новой прической. Так, недавно она съездила

в Краснодар в составе труппы джазового музыканта Игоря Бутмана. Вот только

впечатление Лариса Долина произвела отнюдь не радостное.

Она была

обнаружена поклонниками, фигурально выражаясь, разрезанной на куски. Всему

виной странное платье с бахромой вместо рукавов. Свисающие кусочки ткани

напоминают свисающую кожу. А прозрачная сетка в зоне декольте, по мнению

некоторых зрителей, никак не соответствует возрасту Долиной. Напомним, что в

этом году артистке исполнилось 67 лет.

Сама же звезда лишь

поделилась отрывком выступления. “Знаете, то, как Игорь Бутман ведет концерты

и объявляет участников — это отдельная песня. Иногда до коликов истерика!

Остроумно, смешно и жутко весело!” — написала Лариса Долина.

С такими сильными эмоциями

стоит быть осторожнее. Общественная служба новостей вспомнила историю, когда из-за

перенапряжения Лариса Долина практически упала в обморок будучи на сцене. Тогда

врачи настояли на перерыве в плотном рабочем графике звезды.