 

Великобритания ежегодно тратит впустую миллионы тонн еды

01.11.2022, 3:28, Разное
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Новый доклад Всемирного фонда дикой природы показал, что ежегодно в Соединённом Королевстве портится огромное количество продовольствия. По словам исследователей, фермеры оставляют гнить на полях или просто сжигают излишки урожая, в том числе потому, что не могут реализовать свою продукцию, пишет The Daily Telegraph.


AP

Британские фермеры сжигают излишки урожая, который они не могут продать, в том числе из-за нехватки рабочих рук. Об этом говорится в новом докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF), пишет The Daily Telegraph.    

Исследователи обнаружили, что ежегодно страна отправляет в отходы почти 7 миллиардов порций еды. Большая часть продовольствия остаётся гнить на полях, перерабатывается в топливо или просто сжигается.

Пищевые отходы фермерских хозяйств не учитываются в официальной статистике. При этом на их долю приходится около 25% общенациональных потерь продуктов питания и около 10% общих выбросов парниковых газов.

По данным WWF, существует несколько причин, почему от еды отказываются — и в итоге она портится. Среди них высокие требования покупателей к размеру и внешнему виду фруктов и овощей, супермаркеты, изменяющие свои заказы в последнюю минуту, и нехватка рабочей силы в сельскохозяйственном секторе.

Последняя проблема особенно усугубилась после брексита. В недавнем опросе примерно 40% фермеров пожаловались на то, что они потеряли значительную часть урожая из-за нехватки наёмных работников, отмечает издание.   

В общей сложности около 7% продуктов питания, произведённых в Соединённом Королевстве, выбрасываются до того, как они покинут ферму. Но существует мало информации о точном объёме отходов и их дальнейшей судьбе, обращает внимание The Daily Telegraph.

«Уму непостижимо то, что в то время, как люди по всей стране изо всех сил пытаются прокормить себя и свою семью, на британских фермах ежегодно выбрасывают миллионы тонн еды, — отметила представитель WWF Кейт Норгроув. — Этот скрытый кризис показывает, почему нам нужны срочные действия, чтобы починить нашу сломанную продовольственную систему».

Исследователи фонда предполагают, что потребители могут помочь сократить количество пищевых отходов, если изменят диету и включат в неё культуры, более подходящие для конкретной местности. Британцев также призывают менее придирчиво относиться к внешнему виду пищи и сократить количество мяса в своём рационе.

Фермер из Ланкашира Крис Молинье, который снабжает элитные супермаркеты и рестораны своей кудрявой капустой, заявил изданию, что в этом году у него увеличилось количество излишков. Он объясняет это кризисом стоимости жизни, который изменил кулинарные привычки британцев.

С недавних пор Молинье начал пускать на свою ферму добровольцев, которые собирают остатки урожая и перераспределяют их. Эта некогда обычная практика ушла в прошлое после окончания Второй мировой, но в последние годы она снова стала популярной из-за роста цен и заботы об окружающей среде, считает The Daily Telegraph.

Между тем, по словам Молинье, из-за непредсказуемых погодных условий, усугубляемых изменением климата, никогда нельзя сказать наверняка, будет год урожайным или нет. «Вы имеете дело с природой, это действительно сложная штука», — добавил он.

Согласно официальной статистике, британские домохозяйства и предприятия ежегодно выбрасывают 9,5 миллионов тонн продуктов питания. Но она не учитывает 3 миллионов тонн сельскохозяйственного брака, и, следовательно, их не включают в обязательство правительства сократить пищевые отходы на 20% к 2025 году.

В WWF считают, что, в первую очередь, для решения проблемы британские власти должны помочь фермерам лучше отслеживать и своевременно сообщать об отбракованной продукции. Авторы отчёта также призывают субсидировать сельское хозяйство, чтобы стимулировать сокращение пищевых отходов, заключает The Daily Telegraph.


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