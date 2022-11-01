Мир уже смотрит на Восток, и Западу придётся приспособиться под его новые реалии

На протяжении многих лет Запад отказывался признать, что мир уже смотрит на Восток и завтра или послезавтра будет управляться усиливающейся осью Москва — Пекин. Как пишет автор Le Point, у Запада, и особенно у Европы, не будет иного выбора для выживания, кроме как примириться с этим новым миром, приспособиться под его реалии.



AP

В течение многих лет Запад жил в условиях самоубийственного отрицания, считает доктор политических наук и преподаватель международных отношений Себастьен Бусуа. Как пишет он в статье для Le Point, Запад отказывался признать, что мир уже смотрит на Восток и завтра или послезавтра будет управляться из Азии и с берегов Китайских морей.

Как отмечает автор материала, долгое время Запад приучал себя к мысли, что и в ближайшие десятилетия основные решения будут приниматься на этой стороне земного шара. Уход США с Ближнего Востока для передислокации в азиатском направлении является доказательством этого в течение нескольких лет. Нынешний кризис порождает два антагонистических полюса силы: США, всё ещё безальтернативные хозяева «загнивающего» Запада, и Азия, представленная усиливающейся осью Москва — Пекин.

«Однако мы слишком долго не замечали очевидного: наши «демократические» ценности, свобода и вся вытекающая из этого квазирелигиозная «вера в западную цивилизацию», которую мы повторяем и тщетно пытаемся экспортировать последние 20 лет, к сожалению, уже не имеют значения и больше никого не привлекают. Чем дольше мы будем отказываться увидеть это новое положение вещей, хотим мы этого или нет, тем сильнее мы будем ускорять наш упадок и терять свои позиции», — пишет эксперт.

По его мнению, новый мир, твёрдо противостоящий Западу и десятилетиями пускающий свои корни на Востоке, пользуется слабостью Запада и намерен положить конец его господству. Это не организованная операция, а скорее оппортунизм, но разумный: страны, постепенно проводящие отстыковку от Запада ради Востока, просто лучше поняли смысл истории.

На протяжении столетий западные страны держали мировое лидерство и создавали свои собственные инструменты международной легитимизации и стандартизации. Они были выгодны Западу, но внешне создавали впечатление мультилатерализма — многосторонней выгоды для всех. Но мультилатерализм в значительной степени изжил себя, потому что сами западные страны стали его нарушать.

Бусуа пишет, что, по сути, российская спецоперация на Украине представляет собой некий ускоритель истории, и не приспособившись к этой новой реальности, Европа, надеющаяся выиграть всё, рискует всё потерять. Конфликт обнажил новую линию цивилизационного разлома: военная и финансовая помощь Киеву предоставляется чахлой Европой, которую на востоке одолели ультраправые, и Соединёнными Штатами, раздираемыми экстремистами справа и слева, а также организацией НАТО, у многих в Европе непопулярной. С другой стороны — активно или не очень — находятся Китай, Индия, большая часть Африки, часть Латинской Америки и часть Средней Азии. Есть ещё и тот факт, что Россию молчаливо обожают миллионы людей, которые больше не выносят западный патернализм.

Как заключает автор статьи, у Запада, и особенно у Европы, не будет иного выбора для выживания, кроме как примириться с этим новым миром. Дипломатия и диалог необходимы, если Запад не хочет ввязываться в войну, и обмениваться мнениями — это не уступка противнику, даже если процесс такого общения нелёгок.

«Это тот минимум, на который мы можем надеяться в ожидании, что демократия снова будет в моде на планете. Мир склоняется на Восток, и завтра и послезавтра им будет править автократическая Азия. У Запада не будет другого выбора, кроме как приспособиться», — заключает автор Le Point.