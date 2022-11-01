Осенний уход за ногами: делаем своими руками маски, которые предотвратят проблемы, связанные с ношением сезонной обуви

Переход на зимнюю обувь многим несет лишь дискомфорт, который выражается в сухости, шелушении, иногда зуде кожи стоп. На помощь придут домашние маски из продуктов, которые найдутся практически на каждой кухне. Готовить их легко, а эффект при регулярном применении колоссальный. Все маски относятся к средствам низкой интенсивности, поэтому смело можно использовать в уходе все, кроме глиняной и отшелушивающей, ежедневно.

Очищение

Маска из глины подходит не только для лица. Смешивая 5-6 столовых ложек косметической глины с несколькими каплями шалфея, получаем отличное успокаивающее и очищающее средство. Глину можно использовать как обычную голубую, так и розовую, белую, черную, в зависимости от желаемого эффекта.

Охлаждение

В конце рабочего дня, особенно после тесной обуви, ноги будто пылают. Снять отеки и немного успокоить кровь нужно с помощью маски с кокосом и лавандой, которая является еще и дезинфицирующим средством. Конечно, для приготовления используется не кокос, а кокосовое масло, которое считается самым легкоусваиваемым среди своих “собратьев”. Быстро впитывается и не оставляет следов. Смешайте в миске 5 капель эфирного масла лаванды, 3 столовые ложки меда и 2 – кокосового масла. Наносим на кожу интенсивными массажными движениями, оставляем на полчаса и смываем. Крем можно не наносить, только масло для кутикулы.

Питание

Банан славится своими суперпитательными свойствами, поэтому его используют в косметологии, чтобы поддержать и насытить кожу питательными веществами. Ваши ножки тоже будут благодарны за такую роскошь. Взбейте в блендере половину спелого банана и столовую ложку меда. Нанесите на сухую, очищенную кожу ног и выдержите полчаса. Можно надеть хлопковые носочки. Чтобы добиться максимального эффекта, перед применением нужно кожу стоп тщательно отшелушить. После применения нанесите косметическое масло или нежирный крем. Банан с маслом также хорошо укрепляют ногти и увлажняют кутикулу. Важно: банан используем только очень спелый. Он насыщен магнием, который и оказывает укрепляющее действие.

Мозоли и натоптыши

В случаях с образованием мозолей можно использовать маску на основе лимона. Только помните, что лимонный сок – очень агрессивная субстанция, которая может нанести вред тонкой коже между пальцами, например. Смесь готовим из 2 столовых ложек лимонного сока и оливкового масла с добавлением чайной ложки сливочного масла. На мозоли накладываем средства побольше, обязательно массажными движениями. Оставляем на полчаса и смываем обязательно теплой водой.

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Трещины и заломы

Если у вас кожа стоп настолько сухая, что периодически приходится сталкиваться с трещинами, которые болят и кровоточат, срочно включите в свое косметологическое меню маску на основе жиров. Смешивайте в миске по 2 столовые ложки оливкового масла и меда, добавляйте 4 столовые ложки мягкого сливочного масла комнатной температуры. Получившийся крем наносите толстым слоем под теплые носки, держите не менее 20 минут. После снятия обязательно нанесите увлажняющий крем. В особо тяжелых случаях маску можно оставить на ночь. После снятия смазываем мозоли кремом.

Отшелушивание

Зимой кожа требует такого же избавления от мертвых клеток, как и летом. Поэтому резонно будет перед нанесением других средств снять ороговевший слой. Маска готовится всего из четырех ингредиентов. Это 4 столовые ложки какао-масла, 2 – морской соли крупного помола, по одной столовой ложке меда и какао-порошка. Какао масло нужно разогреть на водяной бане перед смешиванием с другими ингредиентами. Наносим на кожу стоп интенсивными массажными движениями, затем оставляем на четверть часа. Смываем теплой водой.

Увлажнение

Когда речь заходит о домашней косметологии, в ход в первую очередь идут сезонные продукты. Тыква – королева осенних овощей, богата минералами и витаминами, благодаря своей нежной текстуре и высокому содержанию воды отлично увлажняет сухую кожу стоп, делает пяточки гладкими и шелковистыми. В приготовлении такая маска максимально проста. Понадобится 200 г свежей тыквы, куриное яйцо и чайная ложка меда. Тыкву очищаем от кожуры, режем кубиками и вместе с другими ингредиентами взбиваем в блендере. Пюре наносим на сухую кожу стоп на 20 минут. Для достижения большего эффекта стопы можно обернуть пленкой и надеть теплые носки.