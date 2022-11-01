 

Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще

01.11.2022, 2:10, Разное
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Уже полгода Москву бороздят слухи о планирующемся разводе Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Возникли они после того, как Наталья в одиночестве посетила одну из столичных тусовок. Злые языки сразу же решили: в семье проблемы. Мнения эти подкреплялись тем, что ни Владимир Пресняков, ни его жена не комментировали происходящее.

В дело тогда даже вмешались психологи. Специалисты, проанализировав одну из видеозаписей, на которой супруги ругаются, пришли к выводу: дело реально может придти к разводу. После такого заявления сплетни стали множиться еще активнее…

Неудивительно, что Владимир тяжело заболел. Состояние его стало резко ухудшаться и он даже оказался под капельницами. Чтобы не заразить своих близких, ему даже пришлось изолироваться от своей семьи и, самое печальное, пропустить день рождения своего маленького сына Ивана. К счастью, помощь ему оказали квалифицированные медики, поэтому певец медленно, но верно шел на поправку.

Изнуренный болезнью и слухами о разводе с Натальей Подольской, Владимир Пресняков сделал заявление. Признался, что переосмыслил некоторые вещи.
Даже обнаружил в себе желание еще раз стать отцом: заявил о возможном рождении доченьки.

“Я делаю все, чтобы быть с ней как можно чаще”, – поделился Владимир Пресняков отметив, что семья – главное в его жизни. Именно поэтому ни о каком разводе не может быть и речи.


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