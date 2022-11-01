Лучшие ЖК до 8 этажей в Подмосковье

Пока в Москве растет доля новостроек высотой от 25 этажей, в Подмосковье наметился обратный тренд – увеличение доли среднеэтажных проектов, высота которых не превышает 8 этажей. Эксперты “Метриум” составили рейтинг таких ЖК, относящихся к классу «комфорт».

Первое место досталось кварталу “Равновесие” от застройщика “Кортрос” в г.о. Одинцовский. Всего в рамках проекта будет возведено пять корпусов высотой от четырех до 6 этажей, а также детсад. Совсем рядом с домами уже работает школа и торговый центр. Цены на жилье начинаются от 5,3 млн рублей.

Второе место занял микрорайон “Красногорский” от группы “Град” в Нахабино, где уже построена и заселена первая очередь из корпусов высотой от семи до 8 этажей. Сейчас возводятся дома второй очереди. Дворы закрыты для машин. В состав проекта входит детсад и развивающий центр. Минимальная цена квартиры – 5,4 млн рублей.

Замыкает тройку комплекс “Мытищи Lite” от застройщика “СФД” в Мытищах. Проект включает дома высотой до семи этажей, детсад и школу, а также ТЦ и медцентр. В составе новостройки есть и квартиры, и апартаменты. Цены начинаются от 4,8 млн рублей.

В список также попал ЖК “Императорские Мытищи” от группы “Гранель” и “Новоград Монино” от застройщика “Аверус” в Щелково. Квартиры в этих новостройках можно купить по цене от 3,9 млн и 3,4 млн рублей соответственно.