NTD – французские знаменитости приняли участие в шоколадном шоу

Французские певицы, модели и олимпийские чемпионы приняли участие в качестве моделей в модном показе «Салон шоколада». Как передаёт NTD, хотя шоколадные наряды несъедобны, зато на выставке можно продегустировать изделия шоколатье и кондитеров из разных стран. В этом году свою продукцию представляют 280 участников.

«Французское совершенство» стало темой самого сладкого праздника в Париже. «Салон шоколада» по традиции открывается модным показом. На подиум выходят певицы, модели и олимпийские чемпионы.

Наряды демонстрируют французские фигуристы Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис, бывшие мисс Франции Клеманс Ботино и Рашель Легрен-Трапани, а также дзюдоистка Кларисс Агбеньену.

Платье для Клеманс Ботино создал перуанский дизайнер Рикардо Давила. Он хотел напомнить людям, что нужно беречь природу и заботиться о животных.

РИКАРДО ДАВИЛА, модельер: Вдохновение пришло из джунглей Перу, из Амазонской низменности. Наряд сделан из какао-бобов, шоколадных хлопьев и разных шоколадных украшений.

Все шоколадные наряды несъедобны, но зато на выставке можно продегустировать изделия шоколатье и кондитеров из разных стран. В этом году свою продукцию представляют 280 участников.

Нынешний «Салон шоколада» 27-й по счёту. Он продлится пять дней. Лучшие шоколатье мира проведут мастер-классы, а также приготовят десерты прямо на сцене во время кондитерского шоу.

Дата выхода в эфир 28 октября 2022 года.