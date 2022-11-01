Психологи МЧС посещают волгоградские квартиры, где из-за аварии четвертый день нет воды

Психологи МЧС проверяют условия проживания волгоградцев в двух районах. Из-за пятничной аварии на канализационном коллекторе там нет ни горячей, ни холодной воды. Об этом в понедельник пояснила пресс-служба МЧС РФ по Волгограду.

“Сотрудники МЧС РФ проводят поквартирный обход жителей Ворошиловского, Советского районов Волгограда.

На особом контроле у сотрудников МЧС РФ находятся одинокие пожилые люди, члены многодетных и социально неблагополучных семей, люди с ограниченными возможностями. Согласно заявлению, психологи спасателей интересуются волгоградцами, проживающими в кризисных районах. Они также напоминают им о телефоне доверия.

Коллекция постоянно ремонтируется.