 

Психологи МЧС посещают волгоградские квартиры, где из-за аварии четвертый день нет воды

01.11.2022, 0:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Психологи МЧС проверяют условия проживания волгоградцев в двух районах. Из-за пятничной аварии на канализационном коллекторе там нет ни горячей, ни холодной воды. Об этом в понедельник пояснила пресс-служба МЧС РФ по Волгограду.

“Сотрудники МЧС РФ проводят поквартирный обход жителей Ворошиловского, Советского районов Волгограда.

На особом контроле у сотрудников МЧС РФ находятся одинокие пожилые люди, члены многодетных и социально неблагополучных семей, люди с ограниченными возможностями. Согласно заявлению, психологи спасателей интересуются волгоградцами, проживающими в кризисных районах. Они также напоминают им о телефоне доверия.

Коллекция постоянно ремонтируется.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12.21 / Девушка увеличила губы и вколола 7 мл, но пожалела и показала, что с ней случилось

08.02.22 / Мнение: Ковид-цензура живет и здравствует

20.12.21 / Мнение: Помехи над Донбассом

19.06.22 / Вашингтон отказался продавать Киеву большие беспилотники, чтобы они не достались Москве

05.03.21 / Хилария Болдуин впервые прокомментировала рождение шестого ребенка: “Болдуины очень хотели сестренку”

04.03.22 / 5 мифов об эректильной дисфункции

14.09.21 / Как правильно пользоваться утюгом: важная инструкция за 5 минут (как подкручивать эти точки, чтобы случайно не сжечь одежду)

07.12.21 / Бывшая жена состарилась одна, дочь открестилась от отца: что стало с первой семьей Олега Табакова

29.03.22 / Мнение: Война войной – ковид по расписанию!

10.06.22 / Запад лидирует по ценам на бизнес-класс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика