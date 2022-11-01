“В ж***”: наглая фифа врезала распустившему руки похабнику Киркорову

На днях народный

артист РФ Филипп Киркоров приезжал в Санкт-Петербург на гастроли по случаю юбилея

БКЗ “Октябрьский”. Однако, все внимание общественности оказалось

прикованным не к концерту артиста, а к новому скандалу с участием журналистки, пишет

Царьград. Во время интервью с Филиппом Киркоровым журналистка поинтересовалась,

что артист привозит и коллекционирует с гастролей.

“Самое такое

задержалось — меню из ресторанов разных”, — цитирует артиста издание VSE24.RU. Как известно, клептомания — дурная привычка

многих звезд, в том числе и на российской эстраде.

Молодая журналистка не растерялась

и словесно врезала распустившему руки Киркорову в больное место. Вместо литературного языка, она выразилась понятным народным жаргоном.

“Тырите?!” — заявила девушка.

“Пошла ты в жопу”, — не постеснялся ответить народный артист.

Позже Пятый канал пообщался с официальным представителем Филиппа Киркорова Екатериной

Успенской. По ее словам, фраза была вырвана из контекста. На самом деле, наглая

фифа-журналистка просто дерзко пошутила, на что получила соответствующий ответ.

Ни девушка, ни артист не желали оскорблять друг друга.

“Каков

вопрос, таков и ответ”, — заявила представитель Филиппа Киркорова.