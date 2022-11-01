 

“В ж***”: наглая фифа врезала распустившему руки похабнику Киркорову

01.11.2022, 0:45, Разное
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На днях народный
артист РФ Филипп Киркоров приезжал в Санкт-Петербург на гастроли по случаю юбилея
БКЗ “Октябрьский”. Однако, все внимание общественности оказалось
прикованным не к концерту артиста, а к новому скандалу с участием журналистки, пишет
Царьград. Во время интервью с Филиппом Киркоровым журналистка поинтересовалась,
что артист привозит и коллекционирует с гастролей.

“Самое такое
задержалось — меню из ресторанов разных”, — цитирует артиста издание VSE24.RU. Как известно, клептомания — дурная привычка
многих звезд, в том числе и на российской эстраде.

Молодая журналистка не растерялась
и словесно врезала распустившему руки Киркорову в больное место. Вместо литературного языка, она выразилась понятным народным жаргоном.

“Тырите?!” — заявила девушка.

“Пошла ты в жопу”, — не постеснялся ответить народный артист.

Позже Пятый канал пообщался с официальным представителем Филиппа Киркорова Екатериной
Успенской. По ее словам, фраза была вырвана из контекста. На самом деле, наглая
фифа-журналистка просто дерзко пошутила, на что получила соответствующий ответ.
Ни девушка, ни артист не желали оскорблять друг друга.

“Каков
вопрос, таков и ответ”, — заявила представитель Филиппа Киркорова.


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