Иванов день 1 ноября: что нельзя делать в церковный праздник

1 ноября 2022 года по народному календарю отмечается Иванов день — праздник, когда на Руси провожали осень. Православные верующие в этот церковный праздник вспоминают важные события, когда были перенесены мощи преподобного Иоанна Рыльского — покровителя болгар.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

В этот церковный праздник категорически запрещается сушить одежду на улице, а также оставлять открытыми двери и окна своего жилища. Считалось, что нечистая сила обязательно может этим воспользоваться и навлечь беду. Люди старались задобрить конюшенного домового, чтобы он не вредил лошадям в стойлах. Нельзя было игнорировать домового, обязательно оставляли ему угощение в конюшне.

Также нельзя в этот день отказывать людям в помощи, особенно просящим. Также нельзя надевать чистую одежду после стирки, лучше было доносить старую.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В этот день крестьяне начинали основательно готовиться к встрече зимы, так как в поле все работы были завершены. Кое-где уже лежал снег. Раньше в этот день в отдельных регионах России нередко уже начинались крепкие морозы.

В этот церковный праздник часто готовили различные блюда из курицы. После плотного обеда принято было рассказывать друг другу страшилки, что тоже считалось задабриванием домового.

Если в этот день лежит снег – жди скорых морозов. Если же на дворе оттепель, то весна будет ранней.