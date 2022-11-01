Американский губернатор – на предстоящих выборах многие демократы лишатся своих постов, так как они не говорят о том, что волнует избирателей

По итогам грядущих промежуточных выборов множество демократов лишатся своих постов, заявил в интервью NBC губернатор-республиканец Крис Сунуну. По его словам, всё дело в том, что представители Демократической партии зациклились на выборах 2020 года и не говорят о тех вопросах, которые волнуют обычных американцев.

Господин губернатор, всех руководителей предвыборного штаба демократов, которые делали эту рекламу в поддержку людей, отрицающих результаты выборов (2020 года. — ИноТВ), я приводил на эту программу и задавал им этот вопрос. Теперь спрошу и вас: почему вы поддерживаете человека, отрицающего результаты выборов, и считаете ли вы, что вопроса инфляции достаточно для того, чтобы, скажем так, обосновать свою поддержку тех, кто полагает, что в Нью-Гемпшир приедут школьные автобусы с избирателями?

КРИС СУНУНУ, республиканец, губернатор штата Нью-Гемпшир: Хорошо. Скажу так, Чак, при всей моей любви к вам, но вы живёте в пузыре, если считаете, что кто-то говорит о произошедшем в 2020 году или о Мар-а-Лаго. Мне известно, что прессе нравится об этом говорить. Но люди говорят о том, что каждый день происходит в их карманах, когда им приходится покупать продукты и заправлять машину. Или прямо сейчас с этими отдалёнными…

Хорошо. Я это понял, господин губернатор. Но, по-вашему, должно ли всё это быть в приоритете над отрицанием выборов?

КРИС СУНУНУ: Да. Должно ли быть? (Смеётся.) А как иначе?



Хорошо.

КРИС СУНУНУ: Разумеется, должно быть. Боже мой! Чак, это бьёт по людям. Из-за плохих политических решений Вашингтона у них проблемы с выплатами по ипотеке, с выплатами за их машины. Должно ли всё это быть в приоритете? Вся прелесть американской системы состоит в том, что у каждого избирателя есть право и практически ответственность быть эгоистичным в своём выборе, голосовать за то, что лучше всего подходит для их семей, за более качественный выбор школ, за лучшие экономические возможности. И именно это произойдёт через неделю. Именно поэтому Хассан лишится своего места (сенатора от штата Нью-Гемпшир. — ИноТВ), и куча демократов лишатся своих постов.

И, скажем честно, всё из-за людей, которые думают, что среднестатистический избиратель обеспокоен выборами 2020 года. Да, для людей это, разумеется, серьёзная тема, но это не тот вопрос, по которому они будут голосовать на следующей неделе. И на протяжении всего периода предвыборной кампании меня в некоторой степени озадачивал тот факт, что демократы продолжают проталкивать эту тему и говорят не о тех вещах, о которых хотят слышать избиратели. Почему они не налаживают контакт, сопереживая тем проблемам, с которыми каждый день сталкивается среднестатистический избиратель?

Дата публикации 31 октября 2022 года.