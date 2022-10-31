Мнение: Не совсем полноценные (с)



Заготовка и итог

Возникшая полемика об армии, точнее, об истинном отношении к “службе” в ней у советского/российского народа, довольно показательна и поучительна. Сейчас, когда всяких “выродков” (в стругацком смысле слова) в российском обществе поубавилось (иных уж нет, а те далече), с еще большей силой зазвучал утробный глас истинно глубинного народа, который в свое время пытался воспроизвести тот же Гоблин. Вкратце он звучит так:

“Большинство служило, и относилось к этому нормально. А к не служившим отношение было как к не совсем полноценным”.

Так и есть, если брать население в целом. Другое дело – насколько это правильно? И тут я, как сам отслуживший “от звонка до звонка” рядовым в Заполярье в период 1985-1987 гг., должен сказать честно: конечно, как и многое в России, всё это отношение правильно… с точностью до наоборот. Можно даже сказать круче: сама по себе служба в армии как в совке, так и в постсовке с военной точки зрения вообще не нужна (что и показывают со всей циничной откровенностью нынешние власти, когда после считанных дней или недель “подготовки” просто бросают мобилизованных в реальную боевую обстановку). Почему же тогда 2 года, или, как сейчас, один? Ответ – с военной точки зрения “служба” не нужна, а с государственной – очень даже. Только задача противоположна: сделать из более полноценных – менее полноценных, или, по простому говоря – УБАВИТЬ полноценности у как можно большего числа представителей широких масс населения.

Зачем? Очень просто – слишком полноценные не нужны. Во-первых – для их же пользы: в России для полноценных граждан не так уж много сфер применения, найти их и пробиться туда – сложно, а то и невозможно; в итоге полноценный гражданин будет вынужден всю жизнь мучаться в зверском окружении в нарочито примитивизированной обстановке, где ему будет некуда себя направить. Зачем же так страдать, не лучше ли, как говорят в армии, заранее “обломать рога” и “обтесать” таких никому не нужных умников? Конечно, им же лучше. Но на это нужно время, за пару недель “обтесать” не получится. Отсюда и сроки.

Во-вторых – слишком полноценные, что называется, “много понимают” – не только о себе, но и об окружающих, в том числе – и о начальстве. Опять же – зачем это нужно? Армия как раз приучает – к слепому подчинению, к бессмысленной работе “от забора и до обеда”, к тому, что надо терпеливо сносить издевательства, что виновата всегда жертва, что “дедовщина” – это хорошо, что кража – это доблесть, что “солдат спит – служба идет”, что каждый за себя… А как, спрашивается, без столь бесценных знаний и навыков можно потом жить в нашей чудесной стране? Это ж будет не жизнь, а сплошная боль!

Я бы, кстати, вообще сравнил бы службу в армии с модным ныне ковидом. Вот сейчас – послушаешь, все наперебой жалуются, что, дескать, переболев им даже в легкой форме, они потом замечают снижение своих интеллектуальных способностей: стали медленнее соображать, хуже запоминать, периодически “зависать”… Я помню, что ловил себя на целом букете таких же симптомов после того, как “отдал долг Родине” в сапогах на чертовом Кольском полуострове (поскольку забирали меня сразу после 1 курса, едва дав сдать сессию).

Причем дело было не просто в снижении быстроты соображения – нет, процесс деградации зашел глубже: пострадала мотивационная сфера – стало не так интересно на лекциях, не так захватывающе читать книжки и узнавать новое… За весь первый курс я ни разу не помню, чтобы я хотя бы задремал на лекциях – такого просто не было! А после армии это стало сплошь и рядом.

Словом, по большому счету, к “службе” в росармии стоит, видимо, относиться так же, как Шаламов предлагал относиться к лагерю – в чистом виде отрицательный опыт. Ничего хорошего, кроме плохого. Дело армии – сделать (изначально не очень-то качественные, после “обработки” советской школой) заготовки ЕЩЕ ХУЖЕ. Испортить их по максимуму – обкорнав всё, все ростки и побеги, из которых со временем могло бы произрасти (при должном уходе и поливе) что-то путное.

Как примерно на эту тему высказывался в позапрошлом веке Чацкий:

Вы правы – из огня

Тот выйдет невредим

Кто с вами день прожить сумеет,

Подышит воздухом одним

И в ком рассудок уцелеет.

Скажу за себя: во мне, увы, рассудок не уцелел. Так, какие-то ошметки. Потенциал, безусловно, был гораздо больше. Но!

Два возражения. Первое – в этом же монологе Чацкого уже указано: есть ничтожный процент тех, кто действительно умудряется пройти это всё насквозь – и стать только крепче. Это – удивительные люди, соль земли русской. Хотя понятно, что такого рода “ковка” все ж очень расточительна – для какого-нибудь менее богатого и более бережливого государства: да, выходят порой настоящие алмазы – но ведь при этом каждый год десятки миллионов уходят в отвал, в пустую породу, в бессмысленное и пустое существование!

И второе. Поскольку Россия – страна суровая и без цели, видимо, таким образом поддерживается некий гомеостаз. В сущности, что делает армия, если одним словом? Ответ – урезает потенциал. Причем как каждого в отдельности, так и людей в группе (армия в совке – прекрасная школа взаимной ненависти и предательства). Меньше потенциала – меньше беспокойства. Не было бы армии – был бы, чего доброго, постоянный Майдан. Не только в Москве, а ВЕЗДЕ.

А кому оно надо? Никому не надо.