 

Российский шахматист Карякин вошел в первую десятку рейтинга ФИДЕ

31.10.2022, 23:30, Разное
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Россиянин Сергей Карякин поднялся на 10-е место в списке ФИДЕ (Всемирная шахматная федерация), обновленная версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте.

В активе Карякина 2 747 очков. Магнус Карлсен (Норвегия) лидирует с 2,859 очками, за ним следуют Дин Личен из Китая (2,811) и россиянин Ян Непомнящий (2,793). Хикару Накамура (США) проиграл в финале чемпионата мира по шахматам Фишера.

22 сентября пресс-служба ФИДЕ пояснила ТАСС, что Карякин был дисквалифицирован на шесть месяцев из-за публикации открытого письма, в котором он поддержал военное вмешательство РФ в дела Украины.

32-летний Карякин в 2016 году выиграл турнир претендентов, но уступил Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин был обладателем Кубка мира 2015 года и в настоящее время является чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу (2012) и (2016).


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