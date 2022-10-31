 

Горный курорт “Газпрома” будет переименован в “Газпром-Поляну

31.10.2022, 23:30, Разное
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ПАО “Газпром” будет переименован один из трех важнейших горных курортов Сочи. В настоящее время ведется работа над названием нового курорта, пояснила в понедельник пресс-служба курорта.

“Разработаны планы по переименованию горно-туристического центра ПАО “Газпром” в “Газпром Поляна”. “Начался новый этап нейминга”, – говорится в сообщении.

Курорт намерен укреплять сотрудничество с Красной Поляной, Розой Хутор.

В сообщении говорится, что в 2023 году планируется установить памятник-символ на месте слияния двух рек, Мзымта (Лаура). Это будет олицетворять общие интересы и гармоничное развитие курортов в рамках Сочинского горнолыжного кластера.


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