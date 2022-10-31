Поставки в рамках Черноморской зерновой инициативы – рычаг для стабилизации рынков

Черноморская инициатива по зерну имеет исключительно гражданский характер и не может использоваться для военных преимуществ какой-либо из сторон. Никакие военные суда не привлекаются для обеспечения безопасности маршрутов грузовых судов в рамках этой Инициативы. Об этом в Совете Безопасности ООН заявил Координатор чрезвычайной гуманитарной помощи в ООН Мартин Гриффитс. Он призвал Россию не приостанавливать реализацию «зерновой инициативы», обеспечивающей стабилизацию цен на мировых рынках.

Экспорт зерна из Украины – рычаг регулирования цен

– В рамках Черноморской зерновой инициативы тридцать восемь стран закупили в Украине около девяти миллионов тонн зерна. Как уже отмечалось, не весь груз был отправлен в наиболее нуждающиеся страны. Но весь этот груз имел гуманитарный эффект, привел к снижению цен и стабилизации рынков, – заявил Мартин Гриффитс.

Он добавил, что «экспорт зерна из Украины – это не операция по оказанию продовольственной помощи», а своего рода «огромный рычаг» регулирования цен «с положительным волновым эффектом по всему миру».

Напомним, что с начала вторжения России 24 февраля Украина не могла вывозить миллионы тонн зерна на мировые рынки. Это привело к резкому скачку цен и усугубило продовольственный кризис в развивающихся странах. В июле Украина, Россия, Турция и ООН согласовали процедуры безопасной транспортировки зерна и другой продовольственной продукции по Черному морю и создали Совместный координационный центр в Стамбуле. Украинские, российские, турецкие и ооновские наблюдатели проводили совместные инспекции судов, проходящих через Черное море на пути в украинские порты, а также из них. Грузовые судна с зерном проходили по гуманитарным коридорам.

– Корабли плыли, продовольствие текло рекой, цены падали. Появилась надежда, – сказал представитель ООН. Сейчас эта надежда, по его словам, исчезает.

Россия сообщила о намерении приостановить зерновую инициативу в связи с событиями в Севастополе

В минувшие выходные, как сказал Гриффитс, Россия проинформировала Генерального секретаря ООН о намерении приостановить участие в Черноморской зерновой инициативе. Власти России заявили, что «украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации этой инициативы» нанесли авиационные и морские удары «по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе». Российская сторона заявила, что удары были направленны «в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование гуманитарного коридора».

Сопоставление деятельности в рамках Инициативы и событий в Севастополе

Мартин Гриффитс обратил внимание на три аспекта при сопоставлении деятельности в рамках Инициативы и событий в Севастополе.

Во-первых, по его словам, никакие военные воздушные или морские суда не участвовали в поддержке Черноморской инициативы и не обеспечивали безопасность «зерновых коридоров». Им запрещено подходить к грузовым судам с зерном ближе, чем на десять морских миль.

Во-вторых, сами «зерновые» или «гуманитарные коридоры» это – просто линии на карте. Они не имеют особого статуса. Они не обеспечивают ни прикрытия, ни защиты для наступательных или оборонительных военных действий.

В-третьих, что касается предполагаемого неправомерного использования грузовых судов Черноморской инициативы в военных целях, то в ночь на 29 октября, когда произошли нападения, в коридоре не было ни одного судна.

Мартин Гриффитс напомнил, что за ходом реализации Черноморской зерновой инициативы следит Совместный координационный центр, в состав которого входят представители ООН, Турции, России и Украины. Его участникам удается находить консенсус «по большим и малым вопросам» даже в условиях «горячей войны». При этом работа Центра была и остается совершенно беспристрастной. Черноморская инициатива носит абсолютно гражданский характер.

– Безопасность судоходства защищена не сопровождением или патрулированием, а обязательствами Украины и Российской Федерации. Они обязались не нападать на суда и связанные с ними портовые сооружения, – сказал заместитель Генерального секретаря.

Он добавил, что ООН «готова обсудить любые проблемы, связанные с Инициативой и ее реализацией, со всеми сторонами» и полагается на ключевой вклад Турции как посредника, координатора и принимающей стороны.

В дни, предшествовавшие приостановке участия России, процесс проверок грузов в рамках Черноморской инициативы застопорился. Продовольствие для миллионов людей застряло в огромной морской пробке, видимой из космоса.

Сегодня цены на пшеницу подскочили

– Мы вновь подчеркиваем, что экспорт из Украины и России, этих двух глобальных житниц, имеет жизненно важное значение. Необходим беспрепятственный экспорт из обеих этих стран, – сказал представитель ООН. Он призвал все государства оказать поддержку реализации Меморандума о взаимопонимании с Российской Федерацией с тем, чтобы гарантировать, что экспортируемые ею продукты питания и удобрений смогут выйти на мировые рынки.

– Ведь если мы не сможем получить больше удобрений, то в следующем году мы столкнемся с еще большим дефицитом. Как Координатору чрезвычайной помощи, меня лишает ночами сна мысль о том, что в следующем году мы можем столкнуться с еще большим глобальным голодом, – добавил Мартин Гриффитс.

Он обратил внимание на тот факт, что «когда сегодня открылась Чикагская торговая биржа, цены на пшеницу подскочили на шесть процентов». Каждая доля процентного пункта роста стоимости, как сказал представитель ООН, толкает кого-то где-то в мире в крайнюю нищету. Страховые компании сообщают, что их страховые сборы за перевозки в Черном море могут возрасти на четверть или наполовину.

– Нас обнадеживает заверение России в том, что она не выходит из Инициативы, а лишь временно приостанавливает деятельность по ее реализации. Российская Федерация направила в СКК для реализации Инициативы высокопрофессиональную команду, и мы с нетерпением ждем, когда они возобновят свою работу в качестве полноправных и активных участников, – сказал Мартин Гриффитс. Он добавил, что ООН готова рассмотреть все проблемы и выслушать предложения всех сторон.

Обязательства в рамках Инициативы остаются в силе

– Сегодня были приняты экстренные меры по выпуску части грузов из украинских портов и досмотру части из примерно сотни судов, стоящих в очереди и готовых к отбытию. Нам необходимо продолжать выполнять взятые на себя обязательства и действовать согласованно, как это было прежде. Насколько мы понимаем, Инициатива и принятые в ее рамках обязательства остаются в силе, – сказал Мартин Гриффитс.

Он сообщил также, что сегодня из украинских портов вышли 12 кораблей с продовольствием, а два отправились на загрузку. Все это – суда, ранее проинспектированные полным составом СКК.

Один корабль, направляющийся по коридору на юг, IKARIA ANGEL, доставит 30 тысяч тонн пшеницы Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Эфиопию. Другой корабль, PANGEO, полностью загруженный пшеницей и уже прошедший инспекцию, направляется в Йемена и Афганистан.

– Это направление поставок должно оставаться открытым, – заявил Координатор ООН. Он добавил, что Черноморская зерновая инициатива слишком важна и ее нельзя свернуть.

Россия все еще не может вывезти свои удобрения

Неопределенность в отношении дальнейшей реализации Черноморской инициативы по зерну привела к резкому скачку цен – только за один день стоимость пшеницы увеличилась на шесть процентов. Эту информацию подтвердила в Совете глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан.

Она также напомнила, что цены на удобрение все еще в два с половиной раза выше уровня 2019 года, что делает их недоступными для многих мелких фермеров, особенно в развивающихся странах.

– Если в Северной Америке удобрения составляют 10 процентов стоимости производства, то в Западной Африке – больше 50 процентов, – отметила Гринспан. Она предупредила, что дефицит и дальнейший рост цен на удобрения могут привести к падению производства продовольствия и его нехватке.

– Именно поэтому мы сосредоточили свое внимание на вопросе доставки российских удобрений на мировые рынки. Мы потратили много усилий на то, чтобы устранить препятствия, которые все еще не удалось преодолеть, – добавила глава ЮНКТАД.

Санкции, принятые против России, оказывают, как выразилась Гринспан, «устрашающее воздействие» на частный сектор – компании беспокоятся о репутационных рисках. Из-за санкций транзакции, связанные с закупкой продовольствия и удобрений из России, включая страхование, транспортировку и финансирование таких сделок, обходятся очень дорого. А это, в свою очередь, влияет на мировые цены.

По словам Ребеки Гринспан, ООН ведет активные переговоры с ЕС, США и Великобританией, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ российских удобрений на мировые рынки. Эти усилия позволили добиться некоторых результатов. В частности, удалось договориться об отправке грузов, предназначенных для гуманитарных нужд Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки и застрявших в европейских портах из-за введенного санкционного режима. Речь идет об удобрении, безвозмездно переданном российской компанией «Уралхим» при посредничестве Всемирной продовольственной программы.

– Мы надеемся, что первая партия этих удобрений будет направлена в Африку в первую неделю ноября, – сообщила Гринспан.

В целом же несмотря на то, что удобрения выведены из-под санкционного режима, преодолеть все препятствия на пути этого товара из России на мировые рынки, в том числе рассеять сомнения частного сектора, пока не удалось.

– Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления и продления реализации Черноморской инициативы по зерну и в наиболее полной мере выполнять оба соглашения, – заявила глава ЮНКТАД. Она заверила в том, что ООН, не жалея сил, и будет и дальше сотрудничать со всеми сторонами, чтобы выполнить эту задачу.