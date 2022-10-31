 

“Невозможно будет вернуть”: власти Украины выгнали Ани Лорак на улицу

31.10.2022, 23:20, Разное
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Ани Лорак — популярная артистка России и Украины. Она известна своими хитами “Раздетая” и “Ухожу”. Недавно страшная
новость облетела Интернет — власти Украины лишают певицу Ани Лорак жилья в
Киеве. Уже сейчас они практически выгнали бывшую участницу “Евровидения” на улицу, ведь ее квартира находится
под арестом.

В разговоре с Пятым каналом адвокат Андрей Алешкин проанализировал легитимность действий властей.
По его мнению, арест недвижимости Ани Лорак противоречит международным законам.
Скорее всего, такое решение было принято из-за образа жизни артистки. Напомним,
что она продолжает жить в Москве и гастролировать в России.

Правовое поле —
очень важная сфера общественной жизни. Необходимость принимать все решения
через суд с обязательной документацией — это одновременно и преимущество, и недостаток
этой системы. То есть Ани Лорак потребуется собрать множество справок и
доверенностей, но так она сможет отстоять свое право на владение жильем. Возможным
вариантом компенсации адвокат называет обращение в международный суд. Так, Ани
Лорак сможет вернуть свою недвижимость.

“Если
невозможно будет вернуть собственность, то взыскать ее в денежном эквиваленте”,
— поясняет эксперт.


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