“Невозможно будет вернуть”: власти Украины выгнали Ани Лорак на улицу

Ани Лорак — популярная артистка России и Украины. Она известна своими хитами “Раздетая” и “Ухожу”. Недавно страшная

новость облетела Интернет — власти Украины лишают певицу Ани Лорак жилья в

Киеве. Уже сейчас они практически выгнали бывшую участницу “Евровидения” на улицу, ведь ее квартира находится

под арестом.

В разговоре с Пятым каналом адвокат Андрей Алешкин проанализировал легитимность действий властей.

По его мнению, арест недвижимости Ани Лорак противоречит международным законам.

Скорее всего, такое решение было принято из-за образа жизни артистки. Напомним,

что она продолжает жить в Москве и гастролировать в России.

Правовое поле —

очень важная сфера общественной жизни. Необходимость принимать все решения

через суд с обязательной документацией — это одновременно и преимущество, и недостаток

этой системы. То есть Ани Лорак потребуется собрать множество справок и

доверенностей, но так она сможет отстоять свое право на владение жильем. Возможным

вариантом компенсации адвокат называет обращение в международный суд. Так, Ани

Лорак сможет вернуть свою недвижимость.

“Если

невозможно будет вернуть собственность, то взыскать ее в денежном эквиваленте”,

— поясняет эксперт.