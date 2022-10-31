«Человеческая крупность, притягивающая и не отпускающая»

Анатолию Папанову – сто лет.

Папанов. Сто лет? Да ладно! Столетие — нечто монументально-мемориальное. А он здесь и сейчас, прищурится — и даже мертвый телевизор хоть на миг, но задышит: Серпилин и Киса, Копалыч, Лелик, Ионыч и оставной полковник Сокол-Кружкин, чеховский доктор Самойленко, многодетный Дон Кихот, погрязший в бумагах фронтовик Дубинский или влюбившийся на старости лет шляпа Лобанов из райзмановского «Времени желаний». Это его всегда узнаваемые герои были, мягко говоря, немолоды. А он прожил 64 года. Всего лишь. И в конце жизни, словно предчувствуя возможный уход, хотел говорить о самом важном.

Вы же, конечно, помните, этот последний кадр?

«Так хочется пожить по-человечески!» Зэк Копалыч — в миру Николай Палыч Скоробогатов, «английский шпион» в «Холодном лете 53-го» — говорил эти слова прямо в камеру, обращаясь к нам.

И сегодня мы повторяем эти слова каждый день.

А мне казалось, он был всегда. Во всяком случае, этот бархатный бас с хрипотцой помню с самого раннего детства. С песенки одинокого Водяного, мечтающего летать («Эх, жизнь моя — жестянка, ну ее в болото»), с нестрашного крика Волка, со свирепого рыка Шер-Хана.

Он как никто владел даром рассмешить как-то внезапно, сохраняя невозмутимую серьезность, и

едва ли не каждая реплика его комических персонажей улетала с экрана вмиг в народ: «Будет тебе и ванна, будет и кофа, будет и какава с чаем», «Тебя посодют, а ты не воруй!»

Но что-то было еще за маской комика, какой-то объем, скрытое, магнитом притягивающее к этому странному, немного лошадиному лицу с грустными глазами. Александр Прошкин говорит ему: «Вы столько нахохмачили за свою жизнь…» Он поясняет: «Это же изумительный актерский тренинг, умение воспользоваться репризой, создать комическую ситуацию. Это мастерство. Но дело не только в этом.

Если играешь там волка, комедийных дураков в рязановских картинах — тебе не дадут роль секретаря райкома. И Ленина не предложат. Вот я и прожил в кинематографе, не попадая в душевно некомфортную ситуацию».

И в комедийных ролях просвечивало его грандиозное дарование. В его Городничем, например. В одном характере — гротеск, почти буффонада и тут же трагедия. Когда Сквозник-Дмухановский рассказывает о крысе необыкновенной величины, Папанов показывал размер микроскопического муравья… Так он чувствовал существо страха: через смех, слезы — к липкому ужасу. А в финале его обесчещенного, посрамленного, раздетого догола Городничего становилось смертельно жалко. Пересматривая старые пленки, записи спектаклей, фрагменты ролей, не вошедшие или изъятые из фильмов (как сцена с папановским Васисуалием Лоханкиным, вырезанная из швейцеровского «Золотого теленка»), понимаешь, что ему по силам были трагические роли шекспировского репертуара и такие трагикомические характеры, как Фальстаф.

Почему ему верили? Он был «один из всех», «из нас» — словно случайно выхваченный камерой. При этом обладавший какой-то необъяснимой внутренней силой, человеческой крупностью, притягивающей, не отпускающей. Этот объем накоплен всей жизнью, неуспехом, страшной войной.

…Он гулял по ВДНХ. Вдруг музыка в трансляторах прервалась: объявили о вероломном нападении, и он подумал: «Ну и нарвутся фашисты, мы им покажем!» Что еще может подумать 19-летний мальчишка… В первые же дни мобилизован: недолгие курсы в Чкалове, потом пехотный взвод, который держал оборону в Донбассе. Там он нашел друга, Алика Рафаевича. Оба из Москвы. Толя мечтал об актерстве, Алик учился во ВГИКе на операторском, взахлеб обсуждали будущие работы. Потом первый бой: из 42 новобранцев осталось в живых 14. «Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич… Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались — проверяли, живы ли. И вдруг:

— То-о-о-ли-ик!

Обернулся. Алик падает…

— Чего уставился? Беги со всеми, а то и самому достанется, если на месте-то…

Я бежал, не помня себя, а в голове стучало: нет Алика, нет Алика… Помню эту первую потерю как сейчас…»

Три ранения, контузия. Выжившим повезло — их засыпало землей, подоспевшие солдаты их отрыли. В Москву вернулся в 1942-м с третьей группой инвалидности, изуродованной ступней. Хотел снова в свой литейный цех — не взяли. Не в вахтеры же. И тогда он решил испытать судьбу. Пошел в ГИТИС, хотя прием давно закончился. Михаил Тарханов после прослушивания сочувственно спросил абитуриента с выраженным говорком, да еще с палкой: «Ходить-то сможешь?» — «Так точно, смогу». Его взяли на второй курс — в институте не хватало мужчин.

К выпуску не просто ходил без трости — бегал, танцевал, играл в футбол. Помог преподаватель сцендвижения, придумавший для него специальную гимнастику, которую Папанов делал до конца жизни. И ни коллеги, ни зрители о травме не догадывались.

В Театре сатиры год за годом выходил в массовках, играл проходные роли. Главному режиссеру Плучеку он казался грубым и однолинейным.

Ужасно переживал. Пытался обратить на себя внимание. Чтобы заметили — клеил носы, подбородки, напяливал разные парики. От тоски выпивал.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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