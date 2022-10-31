 

Нино Нинидзе и Владимир Мишуков в трейлере психологического детектива “Переговорщик”

31.10.2022, 23:00, Разное
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Онлайн-кинотеатр KION опубликовал дебютный трейлер “Переговорщика” — остросюжетного сериала с Кириллом Пироговым в главной роли.

Шоу рассказывает об опытном психологе и переговорщике Александре (Пирогов). Однажды при освобождении заложников в школе погибли невинные люди, в том числе его дочь. Герой уходит со службы, оставляет жену и друзей. Внезапно кто-то оставляет на лобовом стекле его машины записку, напоминающую о трагических событиях. Александру бросают вызов, что заставляет его начать собственные поиски анонима.

Над сценариями работали авторы “Нулевого пациента”, “Хрустального” и “Фарцы”. Режиссером проекта выступил Нурбек Эген (“Шерлок в России”). Помимо Пирогова, в сериале снимались Владимир Мишуков, Лянка Грыу, Нино Нинидзе, Маруся Зыкова и другие.

Премьерный показ сериала состоялся летом 2022 года в рамках фестиваля телесериалов “Пилот”. А 3 ноября проект станет доступным подписчикам стримингового сервиса.


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