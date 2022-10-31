 

Турция предупредила СБ ООН о навигационной опасности в Босфоре из-за зерновозов

31.10.2022, 22:25, Новости дня
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После приостановки Россией участия в «зерновой сделке» Турция предупредила СБ ООН о навигационной опасности в Босфорском проливе, сообщают информационные агентства.

Турция сообщила Совбезу ООН, что суда с зерном, которые находятся в Босфорском проливе в ожидании проверки, представляют навигационную опасность в связи с ситуацией вокруг «зерновой сделки», передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Напомним, Москва сообщила, что российская сторона решила приостановить свое участие в «зерновой сделке» после того, как Украина атаковала корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность прохода гражданских судов в рамках сделки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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