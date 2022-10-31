Представитель Госдепа Прайс отказался считать атаку на российские корабли основанием для приостановки «зерновой сделки»

По мнению США, украинская атака на корабли Черноморского флота не является «оправданием» для решения РФ приостановить «зерновую сделку», следует из заявления официального представителя Госдепа Неда Прайса.

Как сообщил Прайс, США и «другие страны» полагают, что российскому решению «не может быть оправдания». По версии Вашингтона, «любые» российские аргументы якобы игнорируют «затруднение и блокировку доступа зерна» в государства, которым оно необходимо, передает РИА «Новости».

Прайс заявил, что российское решение вызывает сожаление и влияет на продовольственную безопасность в мире. Он призвал Россию вернуться к полноценному участию в сделке, а остальных участников соглашения – продлить действие инициативы, передает ТАСС.

По словам Прайса, помехи в реализации сделки ведут к скачкам цен на продукты, снижают доверие страховщиков и перевозчиков, приводят к новым трудностям для государств с низким уровнем доходов, которые уже страдают от тяжелого гуманитарного кризиса и продовольственной нестабильности. Прайс сказал, что уже можно видеть повышение стоимости продовольствия. «Нам нужно, чтобы цены продолжили снижаться», – сказал он.

«Все мы помним, в каком тяжелом положении находился мир до начала реализации зерновой сделки, как резко выросли цены на продовольствие и сырьевые товары. С началом реализации этой инициативы цены упали. Но весь этот прогресс висит на волоске, если Россия не возобновит свое участие в данной инициативе. Это не просто ударит по Украине, это станет болезненным ударом для всего остального мира», – сообщил представитель Госдепа.

Напомним, Украина предприняла атаку на корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность гражданских судов в рамках сделки. После этого Россия объявила о решении приостановить участие в «зерновой сделке». Следует отметить, что главными бенефициарами сделки оказались не неиболее нуждающиеся страны, а страны Запада.

Президент РФ Владимир Путин расценил ситуацию с вывозом зерна с Украины как «сплошное надувательство». Он указал, что «зерно с Украины продолжает уходить мимо беднейших стран».

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