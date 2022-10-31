Мнение: Морские злые клоуны

Читаю:

“МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россия больше не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в “зерновой сделке”, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов”.

Выглядит так, как будто на гражданские сухогрузы в Черном море раньше кто-то нападал, а Россия их защищала, и вот теперь по каким-то причинам Россия отказывается их защищать, бросая на произвол судьбы. Ужас. Как так? Ведь РФ – известная защитница всех сирых и убогих?!

Однако, вся изложенная “концепция” полностью бредовая (никаких пиратов на Черном море отродясь не водилось), поэтому приходится признать, что российская дипломатия в который раз занимается иносказаниями, и её “не может гарантировать безопасность” следует понимать так: “не может гарантировать безопасность…” от самой себя! Поскольку все понимают, что единственная угроза сухогрузам на Черном море – это сама же Российская Федерация.

Но тогда высвечивается и реальный смысл фразы посла РФ: эта самая РФ напрямую угрожает… топить гражданские сухогрузы на Черном море!

Ну-ну. Посмотрим, как она (то есть мы) будем это делать. Прямо вот так – пулять ракетами по мирным кораблям, перевозящим зерно для голодающих? Чтобы лишний раз убедить весь мир – нет такой подлости и злодейства, на которое не пошла бы Российская Федерация?

НБС! НБС вовеки веков. Аминь. Удивлюсь, если твари этого не сделают.