 

Мнение: Морские злые клоуны

31.10.2022, 22:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Читаю:

“МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россия больше не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в “зерновой сделке”, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов”.

Выглядит так, как будто на гражданские сухогрузы в Черном море раньше кто-то нападал, а Россия их защищала, и вот теперь по каким-то причинам Россия отказывается их защищать, бросая на произвол судьбы. Ужас. Как так? Ведь РФ – известная защитница всех сирых и убогих?!

Однако, вся изложенная “концепция” полностью бредовая (никаких пиратов на Черном море отродясь не водилось), поэтому приходится признать, что российская дипломатия в который раз занимается иносказаниями, и её “не может гарантировать безопасность” следует понимать так: “не может гарантировать безопасность…” от самой себя! Поскольку все понимают, что единственная угроза сухогрузам на Черном море – это сама же Российская Федерация.

Но тогда высвечивается и реальный смысл фразы посла РФ: эта самая РФ напрямую угрожает… топить гражданские сухогрузы на Черном море!

Ну-ну. Посмотрим, как она (то есть мы) будем это делать. Прямо вот так – пулять ракетами по мирным кораблям, перевозящим зерно для голодающих? Чтобы лишний раз убедить весь мир – нет такой подлости и злодейства, на которое не пошла бы Российская Федерация?

НБС! НБС вовеки веков. Аминь. Удивлюсь, если твари этого не сделают.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05.22 / Мнение: Марш некрофилов

24.07.20 / Девочка-бомба: Ирина Шейк снялась в соблазнительной рекламе парфюма

20.04.22 / Собянин рассказал о планах по благоустройству северо-запада Москвы в 2022 году

07.09.21 / Скандалы: На «Юг Сибири» банкирам денег не жалко

14.05.21 / Насекомые, измена: как подсознание подсказывает решение проблемы в реальности

12.05.22 / Прически в стиле манги: тенденции и актуальные варианты двойного пучка – хита этой весны

19.01.21 / В Великобритании консерваторы выступили за сохранение классической бинарной трансгендерности

26.05.21 / Шикарно и стильно: советы по созданию летних образов для дам 45+

28.12.21 / Линия с блестками: эффектный праздничный макияж глаз, не требующий особой сноровки

20.08.22 / Военкор Симонов объяснил, почему фильм “Солнцепек” Пригожина стал пророческим для Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика