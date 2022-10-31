 

“Росатом” получил разрешение на строительство второго энергоблока для АЭС “Эль-Дабаа

31.10.2022, 22:05, Разное
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Согласно пресс-релизу РИА Новости, Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта выдало “Росатому” лицензию на строительство второго энергоблока на АЭС “Эль-Дабаа” на севере Египта.

Лицензия на строительство первого энергоблока была выдана Росатому 29 июня, а строительство началось 20 июля.

В релизе говорится, что совет директоров ENRRA во главе с Сами Шаабаном (председатель) согласился выдать разрешение на строительство второго блока АЭС Эль-Дабаа.


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