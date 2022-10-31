 

Уровень заполнения газовых хранилищ Германии превышает 98,5 процента

31.10.2022, 22:05, Разное
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Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) объявило, что Германия достигла уровня заполнения своих газовых хранилищ, превышающего 98,52 процента. И продолжает это делать.

Следует отметить, что ситуация остается напряженной и дальнейшее ухудшение невозможно.

Eni предупреждает, что импорт газа из Турции может привести к росту цен.

Заправка продолжается”. Согласно отчету, общий уровень газовых хранилищ Германии составляет 98,52%. В отчете говорится, что крупнейшим газовым хранилищем в Германии является Реден, где содержится 91,41%.

Кроме того, регулятор заявил, что потребление газа в Германии в теплую погоду на неделе 17-23 октября было значительно ниже среднего уровня потребления за последние четыре года из-за температуры. Оно было на 2,5 градуса выше среднегодового показателя на 2018-2021 годы.

Регулятор также подтвердил важность экономии газа. Регулятор заявил, что есть способ избежать нехватки газа зимой, если мы выполним нашу цель по снижению энергоносителя как минимум на 20%.


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