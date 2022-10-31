Уровень заполнения газовых хранилищ Германии превышает 98,5 процента
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Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) объявило, что Германия достигла уровня заполнения своих газовых хранилищ, превышающего 98,52 процента. И продолжает это делать.
Следует отметить, что ситуация остается напряженной и дальнейшее ухудшение невозможно.
Eni предупреждает, что импорт газа из Турции может привести к росту цен.
Заправка продолжается”. Согласно отчету, общий уровень газовых хранилищ Германии составляет 98,52%. В отчете говорится, что крупнейшим газовым хранилищем в Германии является Реден, где содержится 91,41%.
Кроме того, регулятор заявил, что потребление газа в Германии в теплую погоду на неделе 17-23 октября было значительно ниже среднего уровня потребления за последние четыре года из-за температуры. Оно было на 2,5 градуса выше среднегодового показателя на 2018-2021 годы.
Регулятор также подтвердил важность экономии газа. Регулятор заявил, что есть способ избежать нехватки газа зимой, если мы выполним нашу цель по снижению энергоносителя как минимум на 20%.
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