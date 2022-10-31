 

Иран сообщил, что российские инвесторы и компании вложили $4,5 млрд в нефтегазовые проекты

31.10.2022, 22:05, Разное
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Российские инвесторы и компании подписали проекты по разработке нефти и газа в Иране на сумму 4,5 млрд. долларов, рассказал министр нефти Исламской Республики Джавад Уджи.

По сообщению иранского информационного агентства Shana, он заявил: “В настоящее время российские компании и инвесторы подписали с Ираном соглашения на разработку нефтегазовых месторождений на сумму $4,5 млрд, некоторые проекты выполнены на 7-35%”. Министр не уточнил, какие именно проекты он имеет в виду.

Он заявил, что “мы все должны максимально использовать эту огромную возможность в энергетике и транспорте, [в] экономике, промышленности, здравоохранении и банковском деле”. Он считает, что сотрудничество между Россией, Ираном и банковским сектором является наиболее важным. Представитель агентства Уджи заявил, что отношения между Москвой и Тегераном никогда не были такими близкими за всю их историю.

Россия и Иран наращивают свое торгово-экономическое сотрудничество. В январе-июле 2022 года двусторонний товарооборот вырос на 44,9% и достиг 2,8 млн долларов США. По данным Федеральной таможенной службы России, товарооборот РФ с Ираном в 2021 году вырос на 81,4% по сравнению с 2020 годом. Он вырос с 2,2 млрд долларов до 4 млрд долларов.


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