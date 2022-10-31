 

“Ну хоть в актеры не пошел”: предавшего родину сына Виторгана отправили на фронт

31.10.2022, 21:55, Разное
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22-летний сын
Максима Виторгана Даниил теперь военный израильской армии. Молодой человек
пошел служить уже во второй раз, ведь пару лет назад он проходил военную
подготовку в России. Решение звездного наследника было добровольным и обдуманным, так заявил Эммануил Виторган на эфире одного из ток-шоу.

Поклонники звездной
семьи Виторганов разделились на два лагеря: одни посчитали поступок старшего сына
Максима Виторгана мужественным и достойным уважения. А вот другие выразили
мнение, что лучше бы Даниила отправили на российский фронт.

“Ну хоть в
актеры не пошел, как дочь”, — в Интернете можно встретить и такие
комментарии о сыне Максима Виторгана. А еще преданные поклонники
отметили внешнее сходство наследника с отцом: “Копия Максим”, “Так
на отца похож”.

По слухам,
военную службу Даниил проходит ради получения израильского гражданства. У него
есть на это право по Закону о возвращении, поскольку дед молодого человека
Эммануил Виторган — еврей. Если это правда, за сыном Максима Виторгана прочно
закрепится клеймо предавшего родину, ведь многие россияне не понимают и не
поддерживают факт двойного гражданства.


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