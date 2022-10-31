“Ну хоть в актеры не пошел”: предавшего родину сына Виторгана отправили на фронт

22-летний сын

Максима Виторгана Даниил теперь военный израильской армии. Молодой человек

пошел служить уже во второй раз, ведь пару лет назад он проходил военную

подготовку в России. Решение звездного наследника было добровольным и обдуманным, так заявил Эммануил Виторган на эфире одного из ток-шоу.

Поклонники звездной

семьи Виторганов разделились на два лагеря: одни посчитали поступок старшего сына

Максима Виторгана мужественным и достойным уважения. А вот другие выразили

мнение, что лучше бы Даниила отправили на российский фронт.

“Ну хоть в

актеры не пошел, как дочь”, — в Интернете можно встретить и такие

комментарии о сыне Максима Виторгана. А еще преданные поклонники

отметили внешнее сходство наследника с отцом: “Копия Максим”, “Так

на отца похож”.

По слухам,

военную службу Даниил проходит ради получения израильского гражданства. У него

есть на это право по Закону о возвращении, поскольку дед молодого человека

Эммануил Виторган — еврей. Если это правда, за сыном Максима Виторгана прочно

закрепится клеймо предавшего родину, ведь многие россияне не понимают и не

поддерживают факт двойного гражданства.