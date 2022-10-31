“Сумасшедшая!”: угодившую в скандал за границей сестру покойной Фриске погнали в три шеи

Недавно сестра покойной Жанны Фриске провела время в солнечной Турции вместе со своей маленькой дочкой Луной, которая появилась на свет благодаря процедуре ЭКО. 36-летняя Наталья публиковала в популярной соцсети кадры с отдыха на радость подписчикам. Но, как оказалось, времяпрепровождение в другой стране не было настолько радостным, как казалось на снимках.

По словам Фриске, ее всюду преследовала марокканка с ребенком, которая будто специально занимала подготовленное для Луны место. В один момент Наталья подошла к иностранке и якобы спокойно сообщила: “Здесь были мои полотенца”. Но незнакомка неожиданно погнала сестру Жанны в три шеи. “Ты сумасшедшая! Уйди отсюда!”, – передала Фриске слова марокканки.

Кстати, вместе с Натальей и Луной отдыхал 70-летний Владимир Фриске, который, к сожалению, не смог заступиться за свою дочь и внучку. Мужчина приболел. По словам сестры Жанны Фриске, ее отец простудился из-за того, что пил много холодных напитков. У него болело горло, повысилась температура тела, появился кашель. Наталье пришлось лечить отца. Она нашла для него необходимые лекарства.