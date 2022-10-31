Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно
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Телеведущий
Дмитрий Шепелев сильно напугал своих поклонников, тем более что они давно
заметили — мужчина сильно поседел и похудел. На днях он поделился, что
случилось в его жизни.
Ежегодно Дмитрий
проходит обследование организма. Некоторые процедуры могут показаться сильно
неприятными, как, например, МРТ для снимков головного мозга. Ощущения, по
словам Шепелева, жуткие: его положили на узкую кушетку, зафиксировали голову,
погрузили в тесную капсулу и проводили в иной мир — мир сна.
Однако, спустя
небольшое количество времени, закованного в железный гроб аппарата МРТ Дмитрия
Шепелева выкатили обратно. Его окружила толпа врачей, невнятно повторяющих
какие-то фразы. Под гнетущей атмосферой Дмитрий Шепелев не на шутку испугался.
“Мне действительно
становится страшно”, — описывает свои чувства Дмитрий.
Оказалось, что
произошла какая-то путаница с анализами мужчины, и врачам пришлось срочно отреагировать,
чтобы провести дополнительные исследования. К сожалению, среди специалистов не
нашлось достаточно эмпатичных людей, чтобы в более мягкой форме сообщить
Дмитрию Шепелеву, что с ним происходит. И хотя все обошлось, а опасения были
напрасны, после того случая телеведущий начал стремительно седеть.
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