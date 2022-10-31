Давление на пустоту

Чем тоталитарная беспомощность власти отличается от выученной беспомощности народа.

В современных общественных науках довольно часто используется понятие, изначально возникшее в области психологии: «выученная беспомощность». Это такое состояние человека или животного, при котором индивид не предпринимает попыток к улучшению своего состояния, не пытается избежать отрицательных стимулов или получить положительные, хотя имеет такую возможность.

Термин применяют там, где речь идет о социальной или политической пассивности, о безропотном склонении индивидов перед силами корпорации или государства.

Первооткрыватель понятия, американский профессор Мартин Селигман, отмечал, что беспомощность вызывают не сами по себе неприятные события, а опыт неконтролируемости этих событий. Живое существо становится беспомощным, если оно привыкает к тому, что от его активных действий ничего не зависит, что неприятности произойдут в любом случае и на их возникновение никак не повлиять.

Очевидно, при описании положения сегодняшнего российского социума понятие «выученной беспомощности» подходит более чем. На него ссылаются, как правило, при обращении к политическому и гражданскому сознанию подавляющей части российского населения, называемому также «глубинным народом». Как говорит сам автор этой идеологемы Владислав Сурков, главные качества «глубинного народа», по которым он узнается, — это «… и не …» (примерно то же, что «вкалывать и не разговаривать» — Ред.).

Причина, с одной стороны, лежит на поверхности:

когда индивид неоднократно наблюдает, что инициативы его или его окружения не оказывают никакого заметного воздействия на существующий порядок вещей, управляемый одной лишь безоговорочной государственной волей, то собственная его воля к активности замораживается и уходит «на глубину».

Здесь мы имеем дело с беспомощностью, которая непосредственно «выучивается» из опыта.

Но есть и другая причина. Она связана с тем, что бесполезность попыток что-то изменить передается как бы по наследству, от поколения к поколению, в качестве устойчивого культурного кода. Индивид может и не иметь собственных неудачных попыток политической и гражданской активности, но он «считывает» установку на неудачу из расхожих представлений об отечественной истории, из семейных хроник, которые так или иначе имеют связь с советской эпохой «большого террора» или хотя бы с безгласным периодом застоя. Он «считывает» общий экзистенциальный бэкграунд, который существует уже веками, со времен идеи «Москвы — третьего Рима» и который продуцирует бесполезность и опасность конкуренции с «государевой волей». Если же индивид является еще и верующим православным, то ко всему прибавляется «духовное наставление»: «Всяка душа властям предержащим да повинуется, ибо несть бо власти, аще не от Бога».

Наверное, для усвоения беспомощности большей частью российского населения такой вариант «наследственной» передачи является основным. Это можно назвать «передаваемой беспомощностью». Воля и сознание людей имеют перед собой заранее предостерегающую картину — наподобие того, как перед взором верующего грешника всегда должны стоять образы адских наказаний. Предостережение транслируется как через верхние, так и через низовые слои культуры, закрепляясь в устойчивых фольклорных силлогизмах: «Мы — люди маленькие».

Итоговый эффект: российский «глубинный человек» даже и не помышляет о каких-то критических гражданских идеях. Еще меньше — о действиях.

Конечно же, «передаваемая беспомощность» есть не только российский феномен, но здесь она явила и сейчас являет собой наиболее показательный образец.

* * *

Сегодняшний российский мир демонстрирует еще один вариант беспомощности. Это беспомощность власти. В отличие от населения страны, которое исповедует принципы «маленького человека», власть заметна и очень активна. Можно утверждать, что она есть вообще единственный актор, единственный субъект происходящего в российском мире. Однако если исходить из того, что цель всякой успешной власти — в создании условий для общественной эволюции, то успехи российской власти можно признать сомнительными. Даже в период благополучных нулевых годов обществу не было предложено ничего, кроме устремленного в бесконечность товарного потребления. Из этого не родилось и никакой эволюции: ни гражданской, ни экономической, ни интеллектуальной. Возможно, самое безыдейное время за последние 100 лет. Более того, сытые нулевые оказались прямым коридором к тому, чтобы власть перешла к деактивации вообще всяких общественных сил.

Единственное, что действительно хорошо удавалось власти, так это внедрять представление о собственном необратимом могуществе. А также создавать и усиливать среди населения атмосферу покорности.

И то и другое не было особенно сложным с учетом социальных принципов населения. Но как раз вот эта созданная властью атмосфера, постоянно укрепляемая новыми запретами, репрессиями и преследованиями, больше всего и свидетельствует о фундаментальной, стратегической беспомощности. Общество, состоящее из «маленьких людей», бессубъектное общество, не может служить реальной опорой ни для какой власти. Собственно, оно и не является обществом. Люди служат и подчиняются в силу своей податливости, в силу инерции. До той поры, пока чувствуют идущее от власти давление.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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