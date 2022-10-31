 

Guardian – Грета Тунберг пропустит саммит ООН по климату в Египте из-за «зелёного пиара»

31.10.2022, 21:45, Разное
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг решила не приезжать на конференцию ООН по изменению климата в Египте, потому что такие саммиты «на самом деле не работают» и не меняют систему. По словам Тунберг, политики преимущественно используют климатические конференции для привлечения внимания и прибегают к экологической повестке ради достижения своих целей, вводя в заблуждение общественность.


AP

Шведская защитница климата Грета Тунберг заявила, что пропустит 27-ю конференцию ООН по изменению климата (COP27) в Египте, которую она назвала «гринвошингом» (зелёный пиар — ИноТВ), пишет The Guardian. Как отмечает издание, международный саммит начнёт работу в курортном городе Шарм-эль-Шейх 6 ноября.

«Я не поеду на COP27 по многим причинам, но в этом году крайне ограничено пространство для гражданского общества», — объяснила Тунберг во время мероприятия в лондонском Саут-Бэнк Центре по случаю издания её новой книги. «Климатические саммиты преимущественно используются лидерами и власть имущими как возможность привлечь внимание, прибегая к различного рода гринвошингу», — подчеркнула Тунберг. По её словам, эти конференции «на самом деле не предназначены для изменения всей системы» — вместо этого они поощряют постепенный прогресс. «Таким образом, климатические саммиты на самом деле не работают, если только, разумеется, их не использовать как возможность мобилизоваться», — добавила активистка.

Ранее 19-летняя экоактивистка в Twitter выразила солидарность с «узниками совести», отбывающими наказание в Египте. Как напоминает The Guardian, на прошлой неделе Тунберг стала одной из тех, кто подписал петицию правозащитной коалиции с призывом к властям Египта открыть общественные пространства и выпустить из тюрьмы политических заключённых. Петиция собрала почти тысячу подписей отдельных людей и организаций, включая неправительственные 350.org, Amnesty International, а также Международную сеть климатических действий, куда входят более 1500 общественных организаций. Некоторые организации — такие как британское отделение Greenpeace — раскритиковали за нежелание подписать петицию.


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