 

Modern Diplomacy – Зеленский продолжает получать миллиарды от Запада, несмотря на свёртывание украинской демократии

31.10.2022, 21:45, Разное
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На Западе нельзя подвергать сомнению справедливость выделения Украине миллиардов долларов, пишет журналист Рич Бердан в своей статье для Modern Diplomacy. Между тем, Владимир Зеленский совсем не тот борец за демократию, каким его выставляют в западных медиа: напротив, он сокрушил оппозицию и предпринял все те меры, против которых обычно выступает Запад.


AP

Поставьте под вопрос выделение Украине миллиардов долларов, приведшее к огромному числу жертв, энергетическому кризису и угрозе ядерной войны, — и вас «отменят» как сторонника Путина, пишет журналист Рич Бердан в своей статье для Modern Diplomacy.

Автор подчёркивает, что такая постановка вопроса не означает поддержку спецоперации РФ на Украине. Однако реальный вопрос, который нужно задавать, заключается в том, действительно ли Запад борется за демократию, или же его цель — сокрушить Россию. Американцы и европейцы должны спросить себя, происходит ли «защита демократии» ради коррумпированной и далёкой от демократичности страны.

Как отмечает Бердан, западные СМИ изображают украинского президента Владимира Зеленского как борца за демократию, однако в реальности картина несколько иная. Зеленский сокрушил политическую оппозицию, закрыл оппозиционные телевизионные каналы и подверг давлению оппозиционных блогеров. Обычно США и их союзники выступали против, когда диктаторы в третьих странах атаковали оппозицию, однако Украине это сходит с рук, пишет Бердан.

Необходимо шире рассматривать природу конфликта на Украине, подчёркивает автор. Земли Донбасса являются исторически российскими в той же степени, что и украинскими: к 1897 году русские составляли большую часть рабочих в донбасских городах, в то время как украинцы в основном расселялись в сельской местности. На 1959 год в Донбассе проживало 2,5 миллионов русских.

«Действительно ли граждане западных стран хотят, чтобы их налоги тратились на конфликт на Украине, в то время как они не могут оплатить счета за отопление или купить продуктов для семьи»? — пишет Бердан. 


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