 

Певица Elvira T выходит замуж – ей сделали предложение во время концерта

31.10.2022, 21:35, Разное
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В субботу вечером в Москве прошел концерт Александра Гречаника и певицы Elvira T. Фанаты, правда, получили не только выступление своих кумиров, но и сюрприз в виде помолвки звезд на сцене. Музыкант Александр Гречаник сделал предложение руки и сердца Elvira T (настоящее имя – Эльвира Тугушева). Об этом певица сообщила в социальных сетях.

Ты – самое лучшее, что было в моей жизни. Я никогда никого так не любил, как тебя. Я хочу прожить свою жизнь с тобой, — сказал Гречаник, став на одно колено и протянув девушке кольцо. 

Эльвира сразу же согласилась:

Я тебя тоже очень люблю. Да! – и обняла своего теперь уже жениха.

28-летняя Эльвира Тугушева начала свою вокальную карьеру в 15 лет. Ее дебютная песня “Все решено” быстро стала хитом. Будущий супруг певицы Александр Гречаник до октября прошлого года был артистом продюсерского центра Григория Лепса. Выступает под псевдонимом Grechanik.


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