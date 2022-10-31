Константин Богомолов, Елизавета Шакира и Евгений Миронов на премьере фильма “Петрополис”

30 октября в рамках проекта КАРО.Арт в московском кинотеатре “Октябрь” состоялся спецпоказ картины “Петрополис” – фантастического фильма Валерия Фокина с Юлией Снигирь и Антоном Шагиным в главных ролях.

Первыми зрителями стали: режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, актер, художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов, актрисы Анастасия Красовская, Елизавета Шакира, фигурист Александр Энберт и другие гости.

Анастасия Красовская Валерий Фокин и Константин Богомолов Евгений Миронов Ренат Давлетьяров

Фантастический фильм Валерия Фокина рассказывает версию альтернативной истории, где человечество на протяжении десятилетий находилось в постоянном тайном контакте с могущественным инопланетным разумом. Сегодня между пришельцами и правительствами сверхдержав Земли назревает конфликт. Предотвратить катастрофу может Владимир Огнев (Антон Шагин) — социальный психолог, изучавший инопланетян, которому известно нечто об их подлинной природе.

В съемках картины также приняли участие Владимир Кошевой, Джунсуке Киносита, Один Байрон, Марина Игнатова, Сесиль Плеже и другие.

Подробнее о “Петрополисе” читайте в рецензии постоянного колумниста HELLO.RU Ренаты Пиотровски – для этого перейдите по этой ссылке.

Алеся Данчук и Александр Энберт Роман Полянский Елизавета Шакира