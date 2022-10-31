Никак не обеспечивает – Личное мнение

Анастасия Решетова, которая известна тем, что была в отношениях с рэппером Тимати, поделилась болью — её не обеспечивают.



Фото: Соцсети

«Тимур меня совсем сейчас никак не обеспечивает».

Как же так, Тимати? Ссутулил женщину и не обеспечиваешь?!

А с другой стороны, я ведь сразу говорила об этом. Хочешь гордо жить свободной женщиной, придётся самой думать о своих финансах.

«Когда мы разошлись, он первые месяцы оплачивал мою охрану, расходы на ребенка. Если он с ним отдыхает, это он оплачивает. Если ребенок отдыхает со мной, это все на мне. Квартиру я оплачиваю сама, она съемная, мы снимаем ее несколько лет».

Вполне логично, что когда общий ребёнок у отца или бабушки, все расходы — на них. Когда ребёнок с мамой — вполне дееспособная Решетова должна сама решать возникающие проблемы.

Решетова сделала свой выбор — когда её не взяли замуж, она гордо пошла из отношений, ожидая, что Тимурка прибежит в кольцом. Тимати же то ли занят был, то ли просто мама не разрешила, занялся обустройством своей детской комнаты.

В итоге Настя осталась на бобах. Теперь жалуется — денег ей не дают.

А чего жаловаться-то? У неё был выбор. Вот Шишкова сидит у валиде Яковлевны и ей не нужно думать о том, как обеспечить себя и дочь.

Кормят, к Филиппу на праздник возят. Алёнушка с благодарностью всё принимает.

Кто, по-вашему, лучше устроился?

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