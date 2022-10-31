Мнение: Поддержка Байдена в штатах США, закат Фейсбука и дефицит дизеля

1. Дела у Джо Байдена идут неважно. По состоянию на 22 октября его деятельность не одобряли 52,9% американцев, а одобряли лишь 43,4%. Рейтинг за последние месяцы даже немного поднялся, но если посмотреть на карту поддержки Байдена по штатам США, то всё выглядит совсем грустно (ссылка):



…если основываться на текущих рейтингах, на выборах однозначную поддержку Байдену могут оказать только несколько штатов, включая крупнейшую по населению Калифорнию, в которой работу президента одобряют 53% опрошенных (не одобряют 42%, разница более 10%). На юге и в центре все штаты находятся в основном на стороне республиканцев.

Уверенно поддерживают Байдена те немногие штаты, где в крупных городах сосредоточены радужно-цветные меньшинства и американский креативный класс: Калифорния, Нью-Йорк, Иллинойс (город Чикаго) и курортные Гавайи. Глубинный американский народ в Байдене и его политике глубоко разочарован.

2. Фейсбук, когда-то почти безраздельно доминировавший в качестве главной западной и мировой социальной сети, стремительно сдувается. Пользователи оттуда массово бегут. За какой-то год акции Фейсбука обвалились в 4 раза (ссылка).

Соцсети в принципе не живут вечно, да ошибок господин Цукерберг накопил изрядно: тут и дикая политическая цензура, и неадекватная модерация, и откровенно неудобный интерфейс. Однако главной проблемой компании, кажется, стала Метавселенная. Идея насильно загнать сотни миллионов обывателей в третьесортную ММО, сделанную по технологиям двадцатилетней давности, была изначально обречена на провал.

3. Если цены на бензин Байдену ещё удалось кое-как сбить за счёт резервов, то цены на дизель в США остаются на рекордно высоких уровнях, под 200 долларов за баррель (ссылка).

При этом запасы дизеля также интенсивно выбрасываются в продажу. Настолько интенсивно, что если их не пополнять, то запасов хватит всего на 25 дней – антирекорд со времён кризиса 2008 года.

Цены на дизель не так раздражают простого избирателя, как цены на бензин. Но дизель – это топливо для грузовиков, локомотивов и сельхозтехники, на дизеле держится экономика. Дефицит и дороговизна этого топлива – серьёзнейшая проблема для реального сектора США.

Неудивительно, что традиционная Америка, – фермеры, дальнобойщики, работники реальных производств, – команду Байдена не поддерживает.