Россия направит в Мексику миссию для проведения торговых переговоров
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании торгового представительства РФ в Мексике.
В документе говорится, что Российская Федерация намерена создать торговое представительство в Мехико (Мексика) в 2022 году.
Министерству промышленности и торговли поручено утвердить структуру и штатное расписание представительства в рамках созданных правительством зарубежных представительств министерства.
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