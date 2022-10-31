Россия направит в Мексику миссию для проведения торговых переговоров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании торгового представительства РФ в Мексике.

В документе говорится, что Российская Федерация намерена создать торговое представительство в Мехико (Мексика) в 2022 году.

Министерству промышленности и торговли поручено утвердить структуру и штатное расписание представительства в рамках созданных правительством зарубежных представительств министерства.