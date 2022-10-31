Силуанов заявил, что Минфин теперь работает даже ночью

На премьере документального фильма “История финансов России” о становлении российского финансового сектора глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Министерство финансов РФ работает сейчас “в большом трансе” и “не спит по ночам”.

Если посмотреть на историю, то все это – испытание для Министерства финансов. Это испытание, даже если его много. Потому что все хотят дать денег. Министерство финансов понимает, что деньги – это не всегда хорошо”. Министр сказал, что главная задача Минфина – информировать правительство и руководство страны о том, как, по их мнению, можно лучше использовать ресурсы казны.

“Сейчас у нас у всех прекрасное настроение, это не время для отдыха, мы не собираемся спать по ночам”. Силуанов сказал: “Я серьезно”.