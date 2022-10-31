 

Мнение: О фейке, оказавшемся не-фейком… Система пошла вразнос?

31.10.2022, 20:33, Разное
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Наверное, и этого следовало ожидать. Либо чего-то подобного. По ушедшему в народ выражению «философа» и духовного наставника Кремля Александра Дугина, «никто не ожидал, в каком развале находится страна, начавшая СВО».

И это проявляется как в большом, так и в малом. Даже там, где вообще не должно было бы проявляться.

Помнится, весной украинские СМИ, блоги и прочие «масовые мидии» активно форсили вброс о том, что российским военнослужащим, подавшим рапорт на увольнение после начала специальной военной операции, якобы ставят в военник особый красный штамп — «Склонен к предательству, лжи и обману». А в России это, разумеется, опровергали. Мол, таких печатей не существует в официальных органах, связанных с Вооружёнными силами России. И вообще — фейк всё это от начала до конца. Ложь ЦИПСО. Брехня.

Так вот…

Юрист Павел Чиков сообщил в Telegram-канале, что Волгоградский гарнизонный суд удовлетворил иск бывшего военнослужащего Руслана Махно, признав недействительной запись «склонен ко лжи и обману» в его военном билете. Позднее РБК подтвердили эту информацию в пресс-службе суда. Как следует из фотографии военного билета, опубликованной Чиковым, в записи также говорилось, что тот «уволен из рядов ВС РФ в связи с отказом от выполнения специальных задач на территории ДНР, ЛНР и Украины». Что, в общем, тоже не по Уставу.

Суд, однако, во всём разобрался. «Запись в военном билете Махно признана недействительной. В течение месяца с момента вступления решения суда в силу командир войсковой части должен привести запись в военном билете в соответствие с нормативными актами», — сказал РБК представитель суда. А Павел Чиков сообщил, что им в сотрудничестве с военным омбудсменом, адвокатом Максимом Гребенюком инициированы несколько аналогичных судебных процессов. То есть, случаи не единичны.

И хотя речь идёт всё же не о «спецштампе», а о пометке от руки, все записи, вносимые в учётно-послужные карты, чётко регламентированы нормативно-правовыми документами. А у командира воинской части максимум есть право отразить моменты, связанные с морально-психологическими качествами военнослужащего и его отношением к военной службе в личной характеристике, но не в военном билете. То есть, наверное можно говорить о какой-то форме самоуправства — и это крайне тревожный сигнал.

#Армия живёт и действует по Уставу и по приказу. А когда начинается такая вот «партизанщина»…

Понятно же, чем это грозит?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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