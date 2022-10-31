 

Свалила и бросила больную мать: дочь онкобольной Заворотнюк выскочила замуж за бугром

31.10.2022, 20:30, Разное
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Актриса и звезда
сериала “Моя прекрасная няня” Анастасия Заворотнюк продолжает скрываться
от глаз поклонников. О состоянии онкобольной женщины мало что известно,
единственный источник информации — это дочь Анастасии Заворотнюк Анна.

На днях Анна поделилась
важным событием с поклонниками — теперь в ее жизни есть муж. Кажется, она не
выдержала тяжелой болезни и бросила больную мать — именно такие колкости от недоброжелателей
появились в микроблоге Заворотнюк после новостей о замужестве.

Поклонники в шоке
от быстрых перемен в жизни дочери Анастасии. Но нашлись и те, кто поддержал
девушку. В комментариях Анне пожелали счастья и напомнили, что из-за болезни
мамы не стоит забывать о себе.

Имя жениха, как и
другая информация, неизвестны. Да и замуж дочь Анастасии Заворотнюк, кажется,
выскочила за бугром — в Азербайджане. У себя в социальных сетях она вместе с
подписчиками подыскивала квартиру в Баку. Свалила Анна временно, обещала
вернуться. Если муж Анны действительно иностранец, девушке придется постоянно летать
на родину и обратно.


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