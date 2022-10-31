Свалила и бросила больную мать: дочь онкобольной Заворотнюк выскочила замуж за бугром

Актриса и звезда

сериала “Моя прекрасная няня” Анастасия Заворотнюк продолжает скрываться

от глаз поклонников. О состоянии онкобольной женщины мало что известно,

единственный источник информации — это дочь Анастасии Заворотнюк Анна.

На днях Анна поделилась

важным событием с поклонниками — теперь в ее жизни есть муж. Кажется, она не

выдержала тяжелой болезни и бросила больную мать — именно такие колкости от недоброжелателей

появились в микроблоге Заворотнюк после новостей о замужестве.

Поклонники в шоке

от быстрых перемен в жизни дочери Анастасии. Но нашлись и те, кто поддержал

девушку. В комментариях Анне пожелали счастья и напомнили, что из-за болезни

мамы не стоит забывать о себе.

Имя жениха, как и

другая информация, неизвестны. Да и замуж дочь Анастасии Заворотнюк, кажется,

выскочила за бугром — в Азербайджане. У себя в социальных сетях она вместе с

подписчиками подыскивала квартиру в Баку. Свалила Анна временно, обещала

вернуться. Если муж Анны действительно иностранец, девушке придется постоянно летать

на родину и обратно.