 

“Печальное зрелище”: вид 87-летней Талызиной шокировал россиян

31.10.2022, 20:30, Разное
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Через несколько месяцев Валентина Талызина отметит 88-летие. Дожив до глубокой старости, артистка продолжает радовать своим талантом поклонников. Недавно она вышла на сцену Театра Моссовета со спектаклем “Волки и овцы”. Актриса вновь заставила зал рукоплескать, однако внешний вид все же расстроил некоторых зрителей.

Конечно, в 87 лет сложно похвастаться крепким здоровьем, но Талызина, видимо, не намерена из-за каких-либо недугов отказываться от любимого дела. Если что, на помощь придут коллеги. Например, во время недавнего спектакля они помогали Валентине Илларионовне передвигаться по сцене.

Кадры с этой постановки опубликовала в Сети молодая жена Евгения Петросяна. “Ужас, я не знала что Талызину уже по сцене таскают. Печальное зрелище”, – написала шокированная интернет-пользовательница по имени Катерина под публикацией Татьяны Брухуновой. Супруга знаменитого юмориста в свойственной ей манере отчитала подписчицу за едкий комментарий.

“Как жаль, что Вам незнакомо чувство такта”, – написала Брухунова.

Впрочем, Катерина стала далеко не единственным человеком, которого изумил немощный вид Валентины Талызиной. В Сети также можно найти и другие нелестные комментарии о 87-летней артистке, но заострять на них внимание не станем. Лишь пожелаем звезде театра и кино здоровья.


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