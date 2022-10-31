Memento mori

Как Хэллоуин — прививка от страха перед потусторонним — помогает выжить и стать людьми.

Казалось бы, сегодня Америка меньше всего нуждается в страхе. Достаточно включить телевизор и посмотреть сводки с фронта, которые уже восемь месяцев леденят кровь. Но и они не отменяют психологическую потребность в искусственных ужасах, замещающих и вытесняющих настоящие в маскарадной мистерии зла под названием «Хэллоуин».

В этот черно-красный день календаря накануне старинного христианского праздника Дня всех святых Америка погружается в безумие куда более древнего языческого Хэллоуина.

В сущности, это — праздник-исключение. Единственный день в году, когда мы отдаем должное ночной стороне жизни.

Смеясь и играя, Хэллоуин маскирует страх перед потусторонними тайнами, которые всех нас делают пугливыми детьми, вглядывающимися в тени под кроватью.

На моих глазах за те полвека, что я провел в Америке, этот праздник чертовщины превратился из детской забавы в универсальный фестиваль альтернативной реальности. Более того, Хэллоуин с легкостью перешагнул границы своего традиционного кельтского и англо-саксонского ареала, чтобы завоевать другие народы и страны, включая (не знаю, правда, как сейчас) и Россию, где давно забыли воспетые еще Гоголем карнавальные традиции.

Не потому ли, что Хэллоуин — праздник смерти, которая была идеологически несовместима с советским режимом? Смерть грубо перечеркивала все планы коммунизма, поэтому коммунизм и не знал, что с ней делать. Лучший памятник этой растерянности — Мавзолей, где ленинское тело и сегодня продолжает ленинское дело. Не имея возможности избежать смерти, власть нагружала ее социальными функциями. Чаще всего смерть преодолевалась в труде. ГУЛАГ стал апофеозом трудового перевоплощения: здесь жизнь наглядно и безжалостно переплавлялась в индустриальные объекты.

Но чем страшнее были будни, тем светлее праздники. (Вспомним хотя бы фильм «Кубанские казаки».)

Хэллоуин пришел от противного. Смерть в нем спустилась с трагических вершин в обитель гротеска, пародии, черного юмора. Ее присутствие — шумное и назойливое memento mori — вносит иронический оттенок в наши отношения с реальностью. Этот двусмысленный нюанс, остранняя жизнь, мешает ей раствориться без осадка в повседневных заботах.

Каскад праздничных кошмаров, которые обрушиваются на нас каждый Хэллоуин, служит своеобразной инициацией. Во время этого обряда, как объясняют антропологи, подросток проходит испытание страхом.

Только научившись его преодолевать в игре со смертью, он может вступить на равных правах не в потустороннюю, а во взрослую жизнь, где всегда остается место суеверию.

О том, насколько универсальны наши предрассудки, говорят данные специального исследования. Согласно опросам авторитетного в США социологического центра,

каждый пятый американец считает, что встречался с привидениями, каждый седьмой консультировался с экстрасенсом, трое из четверых верят в парапсихологические явления.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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