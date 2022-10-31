 

Страшно смешно: 4 фильма и одна франшиза, которые стоит посмотреть на Хэллоуин

31.10.2022, 20:10, Разное
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“Мертвые не умирают” (2019, реж. Джим Джармуш)

Когда офицер Ронни говорит коллегам, что двух сотрудников закусочной убили не дикие животные, а зомби, ему никто не верит. А нужно было — мертвецы восстали из гробниц из-за климатических изменений в атмосфере Земли и радиоактивных взрывов на Луне. В главных ролях: Адам Драйвер, Билл Мюррей, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми и Селена Гомес.

“Семь психопатов” (2012, реж. Мартин МакДона)

У сценариста Марти (Колин Фаррелл) творческий кризис — он не может дописать сборник историй про необычных маньяков. Его товарищ-раздолбай Билли (Сэм Рокуэлл) решает помочь и публикует в газете объявление о приглашении жестоких убийц на интервью. Это превращает жизнь Марти в кровавый ад.

“Зомби по имени Шон” (2004, реж. Эдгар Райт)

Прорывной фильм для карьеры Эдгара Райта (“Скотт Пилигрим против всех”). Друзья-неудачники Шон (Саймон Пегг) и Эд (Ник Фрост) проводят почти все время вместе: пьют пиво и играют в видеоигры. Шон обещает своей девушке Лиз (Кейт Эшфилд) измениться, но она его бросает. Мужчина напивается и даже не замечает утром, что город заполонили ходячие мертвецы.

“Убойный монтаж” (2022, реж. Мишель Хазанавичус)

На заброшенной фабрике кинематографисты снимают зомби-хоррор категории “Б”. Грим ужасен, актеры недоигрывают, из-за этого режиссер Реми (Ромен Дюрис) злится и уходит со съемочной площадки. Во время перерыва люди слышат странный шум и внутрь здания уже заходит настоящий зомби.

Франшиза “Очень страшное кино” (2000–2013)

Культовая серия пародийных фильмов. “Ведьма из Блэр: Курсовая с того света” (1999), “Крик” (1996), “Пятница 13-е” (1989) — эти шедевры полны условностей, над которыми издеваются сценаристы и режиссеры франшизы. Их герои знают правила жизни: нельзя брать звонок от неизвестного, спускаться в подвал и убегать в лес. Это, конечно, не помогает им избежать столкновения со злом.


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