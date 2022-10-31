Самые откровенные образы на Хэллоуин в исполнении Кайли и Кендалл Дженнер, Джулии Фокс и других звезд

И хотя Хэллоуин у нас еще идет, а в США 31 октября только начинается, голливудские селебрити щеголяли в нарядах на вечеринках и делились тематическими фотосессиями в своих социальных сетях весь прошедший уикенд. Мы уже собрали фотогалерею самых необычных парных костюмов, а теперь пришел черед женских образов, которые в этом году отличаются своей откровенностью.

Цветы осенью распустились у Хейли Бибер – модель повторила культовый образ Летиции Касты во время показа Yves Saint Laurent 1999 года, а итальянский блогер-инфлюенсер Кьяра Ферраньи сделала косплей на Кристину Агилеру в клипе на песню Dirty 2002 года.

Хейли Бибер Кьяра Ферраньи

Многие черпали вдохновение из мультфильмов и комиксов, добавив в образы каплю эротики: Пэрис Хилтон стала Сейлор Мун, Кендалл Дженнер – Джесси из “Истории игрушек”, Миранда Керр – Женщиной-Кошкой. Королева эпатажного стрит-стайла Джулия Фокс удивила всех вполне целомудренным по ее меркам костюмом – бывшая девушка Канье Уэста отдала дань уважения Милле Йовович и ее образу Лилу в культовой картине Люка Бессона “Пятый элемент”.

Кайли Дженнер обрадовала подписчиков сразу двумя костюмированными съемками: сначала миллиардерша перевоплотилась в невесту Франкенштейна, а потом примерила на себя образ Эльвиры, повелительницы тьмы.

Больше образов смотрите ниже в подборке HELLO.RU.

Кендалл Дженнер Кайли Дженнер Миранда Керр Пэрис Хилтон Доджа Кэт Эшли Грэм Ирина Шейк Джулия Фокс Лили Рейнхарт, Мэделин Петш и Камила Мендес Кайли Дженнер