 

Мнение: Зерновая провокация?

31.10.2022, 20:06, Разное
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На атаку украинских дронов на корабли в Севастопольской бухте,  Россия ответила приостановкой участия в реализации «зерновой сделки» на неопределённый срок, «…поскольку российская сторона больше не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов» (отсюда).

На ответ России на атаку дронов ООН, Анкара и Киев ответили тем, что согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море. Россию об этом решении уведомили.

Если это не провокация  ООН, Турции и Украины – что это такое?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, зерновая сделка вряд ли может существовать без участия России, потому что «есть вопросы к безопасности в Черном море»:  «В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема. И приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантированный» (отсюда).

Если хотя бы один из 14 судов с украинским зерном пойдет ко дну, кто будет объявлен виновным в этом? Конечно же Россия.

Выходит, что российские военные корабли будут вынуждены взять под охрану эти 14 судов, что бы их не потопили украинские или турецкие диверсанты? Чтобы лишить возможности ООН, Украину и Турцию обвинить в коварстве Россию?

А как иначе-то? Какие еще возможны сценарии развития событий?

Между тем сегодня из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с 354,5 тысяч тонн зерна, предназначенных странам Африки, Азии и Европы. Мне интересно, дойдут эти суда до пунктов назначения?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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