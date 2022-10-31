Чему удивился Бедросович? – Личное мнение

Сегодня по Интернету разгулялось видео, в котором исполнитель Бедросович посылает журналистку в ягодицы.



Фото: Соцсети

Снова розовая кофточка, а затем передача Малахова? К счастью, сейчас не 2000 год или когда это было.

Нужно отдать должное бывшему мужу Пугачёвой — хоть и с унылым лицом он добросовестно отвечал на вопросы.

Что вы коллекционируете, спрашивает журналистка из культурной столицы. Дело происходить в Питере, что само по себе удивительно.

Бедросович устало, но очень находчиво говорит: коллекционирую меню ресторанов. Журналистка от удивления спрашивает: тырите?!

В смысле, прёте из ресторанов меню?!

Бедросович даже не понял вопроса. Переспросил. Журналистка в своём рвении повторила то ли возмутившись, то ли от восхищения: вы меню тырите?!

Нет, не оправдываю Бедросовича — нехорошо посылать в ягодицы. Может, он молодых журналисток не любит? Но это всё равно — так себе оправдание.

Вместе с тем, совершенно понятно, что и журналистку занесло. От неопытности? Ну, видит же — артист старается и даже ей пытается отвечать оригинально.

Но она, вместо благодарности, пытается возмутиться — удивлена, что ли, что и меню можно коллекционировать.

Как должен был среагировать всенародный любимец и друг Давы, Сергея Лазарева и бывший муж Примадонны, по вашему?!

—