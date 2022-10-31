Мнение: Уполторение торговли с Китаем, темпы роста китайской экономики и пляска Европы под дудку США

1. Торговля России с Китаем продолжает пухнуть. Если брать данные за первые три квартала, то год к году рост нашего импорта из Китая составляет более 10%, а рост нашего экспорта в Китай и вовсе превышает 50%. Соотвествующую табличку приводит блогер Genby (ссылка).



Налицо дисбаланс: мы продаём в Китай больше, чем покупаем у Китая.

Но как заметили на днях в комментариях, это не такая уж проблема. Во-первых, эти деньги мы можем пустить на закупку нужных нам товаров в других странах, в той же Европе (которая, несмотря на санкции, продолжает с нами торговать по многим важным позициям). Во-вторых, излишки денег мы можем положить в резервы.

При этом значительная часть нашей торговли с Китаем идёт теперь в рублях и юанях. Похоже, что формирование у нас крупных юаневых резервов вместо евровых и долларовых – шаг необходимый и неизбежный.

2. У Китая дела идут лучше, чем надеялись американские прогнозисты. За последний квартал китайская экономика ускорилась. Антикитайские санкции и торговая война США мало повлияли на Китай, основные причины китайских проблем – внутренние (ссылка):



Рост экономики Китая в третьем квартале 2022 года составил 3,9 процента год к году, несмотря на пессимистичные ожидания аналитиков. Как сообщает CNBC, ранее опрошенные эксперты ожидали, что Китай сообщит о росте ВВП на 3,4 процента.

Внешнеторговый оборот Китая в январе-сентябре составил 4,75 триллиона долларов, он вырос на 8,7 процента. Экспорт увеличился на 12,5 процента, а импорт — на 4,1 процента. По сравнению со вторым кварталом рост ВВП составил 0,4 процента. В целом с начала года экономика выросла на 3 процента, но это все равно ниже целевых 5,5 процента.

Тормозящим рост фактором по-прежнему выступает политика нулевой терпимости к COVID-19 и карантинные ограничения. При этом, согласно прогнозам Всемирного банка (ВБ), именно из-за подобной политики рост ВВП Китая по итогам 2022 года может отстать от остальных стран Восточной Азии впервые с 1990 года.

По расчетам ВБ, рост ВВП в Китае — второй экономике мира — составит всего 2,8 процента в 2022 году, в то время как в остальной части региона ожидается рост в среднем на 5,3 процента.

Отмена ковидного карантина является мощным, хотя и одноразовы козырем, который припрятала китайская власть для разгона экономического роста, когда с другими факторами дела пойдут неважно.

Китай, как и Европа, тоже страдает (хоть и не так сильно) от высоких мировых цен на энергию. Из-за кризиса в Европе у китайцев стало больше сложностей со сбытом туда товаров. Наконец, демографический рост Китая почти остановился.

Решить по крайней мере первые две из этих трёх проблем китайцам помогает Россия. Мы поставляем в Китай энергоносители (причём со скидками), мы закупаем у Китая его продукцию.

3. Китайцы, смахнув скупую слезу, продолжают сочувствовать несчастным европейцам на страницах китайских СМИ (ссылка):

Обозреватель китайской газеты «Хуаньцю Шибао» Чжэн Тао предрек Евросоюзу (ЕС) мрачные перспективы после октября. Он считает, что Европа с началом отопительного сезона столкнется с «настоящим испытанием».

«Экономические перспективы еврозоны становятся все мрачнее, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября. В это время и промышленность, и население столкнутся с большими проблемами в области потребления газа и электроэнергии», – Чжэн Тао, обозреватель «Хуаньцю Шибао».

Как считает журналист, «пляска под дудку Америки» не соответствует национальным интересам европейских стран, а антироссийские санкции обернулись против них самих.

Чжэн объяснил, что энергетический кризис вызвал в Европе снижение конкурентоспособности промышленности, сокращение производства, инфляцию и существенное замедление экономики.

В результате блок вынужден закупать СПГ у США по цене в четыре раза выше внутренней, что можно назвать «актом самоубийства».

На этом фоне, указал обозреватель, в Европе происходит раскол из-за нежелания многих стран «жертвовать собой», а среди европейцев все больше распространяется чувство «усталости от Украины».