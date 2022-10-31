В школьную программу введут рукопашные бои между классами

Начиная со второй четверти текущего учебного года, российские школьники начнут изучать армейский рукопашный бой. Первые бои между классами должны пройти не позднее 1 февраля.

Программу обучения боевым приёмам и тактике их применения по просьбе Минпросвещения подготовило Рязанское Высшее Воздушно-десантное Командное училище имени Маргелова. За время осенних каникул учителя физкультуры, ОБЖ и математики пройдут курс переподготовки на базе учебных центров ВДВ и спецназа Росгвардии, после чего им выдадут сертификаты армейских инструкторов по рукопашному бою.

Министерство просвещения сообщает, что бои будут проводиться в рамках домобилизационной подготовки учащихся средней школы.

– Нам говорят, что учить детей драться плохо и опасно для их здоровья. Это, конечно, глупости, – говорит министр просвещения Сергей Кравцов. – Кого интересует здоровье малохольных, которые не годятся к бою? Да, потеряем процентов десять-двадцать личного состава, зато на выходе получим бойцов, перед которыми будет трепетать мир!

В разработанных РВВДКУ правилах боёв говорится, что они должны проводиться между классами одной параллели. Разрешаются любые приёмы, кроме стрельбы боевыми патронами. На втором году обучения учащимся позволят применять массо-габаритные макеты автоматического оружия с деревянным прикладом и затупленные сапёрные лопатки.

– Девочки должны драться наравне с мальчиками, поскольку в бою мы не выбираем противника. Противник выбирает нас, – говорится в аннотации к программе.

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