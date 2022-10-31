 

В школьную программу введут рукопашные бои между классами

31.10.2022, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Начиная со второй четверти текущего учебного года, российские школьники начнут изучать армейский рукопашный бой. Первые бои между классами должны пройти не позднее 1 февраля.

Война в УкраинеПрограмму обучения боевым приёмам и тактике их применения по просьбе Минпросвещения подготовило Рязанское Высшее Воздушно-десантное Командное училище имени Маргелова. За время осенних каникул учителя физкультуры, ОБЖ и математики пройдут курс переподготовки на базе учебных центров ВДВ и спецназа Росгвардии, после чего им выдадут сертификаты армейских инструкторов по рукопашному бою.

Министерство просвещения сообщает, что бои будут проводиться в рамках домобилизационной подготовки учащихся средней школы.

– Нам говорят, что учить детей драться плохо и опасно для их здоровья. Это, конечно, глупости, – говорит министр просвещения Сергей Кравцов. – Кого интересует здоровье малохольных, которые не годятся к бою? Да, потеряем процентов десять-двадцать личного состава, зато на выходе получим бойцов, перед которыми будет трепетать мир!

В разработанных РВВДКУ правилах боёв говорится, что они должны проводиться между классами одной параллели. Разрешаются любые приёмы, кроме стрельбы боевыми патронами. На втором году обучения учащимся позволят применять массо-габаритные макеты автоматического оружия с деревянным прикладом и затупленные сапёрные лопатки.

– Девочки должны драться наравне с мальчиками, поскольку в бою мы не выбираем противника. Противник выбирает нас, – говорится в аннотации к программе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01.22 / Тату-мастер не услышал девушку и теперь это ее главная ошибка в жизни

13.05.22 / Гигантскую воронку с древним лесом на дне обнаружили в Китае

04.01.22 / Инопланетяне могут переделать астероиды в бомбы, утверждает военный эксперт

25.12.21 / «Российский хакер со связями в Кремле»

22.08.22 / День открытых дверей в библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет 27 августа

10.12.21 / Мнение: Технический момент

10.07.22 / Мишустин поздравляет почтовых работников с профессиональным праздником

08.04.22 / Верните деньги! – Личное мнение

31.08.22 / Мнение: Три подарка для мотивации

21.12.21 / 12 реалистичных фото исторических личностей, если бы вы их встретили сегодня утром в метро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика