Юбки выше колена, узкие джинсы или леггинсы: способы комбинировать и сочетать топы для полных девушек

Наличие женственных округлых форм – это не значит отказ от модных новых трендов. Можно и нужно создавать эффектные современные образы. Например, с топами. Рассмотрим способы, с чем и как лучше сочетать кофты разных фасонов и вдохновимся красивыми примерами.

С шортами или джинсами

Очень красиво смотрится кофта с округлым вырезом в районе декольте. Полные девушки могут не бояться надевать укороченное изделие подобного фасона. С чем сочетать топ такого плана? Например, с джинсовыми шортами или просто с джинсами. Чтобы не перегружать верхнюю часть тела, рекомендуется отдавать предпочтение кофтам черного цвета с длинными рукавами. Они прекрасно смотрятся с низом из денима.

С блейзером

Если сверху надета облегающая укороченная кофта, тогда можно еще набросить блейзер. Пусть эта вещь будет оверсайз, то есть на несколько размеров больше. Зато благодаря ей вы будете казаться худее.

Причем даже при условии, что этот блейзер светлого оттенка. Его можно скомбинировать с такими же белоснежными брюками, чтобы получился единый и весьма гармоничный ансамбль.

Топ с квадратным вырезом

Обратите внимание на кофту с квадратным вырезом. Такой вырез лучше, чем округлый, поскольку кажется выше и тоньше шея, а значит, худее и лицо. Чтобы создать современный образ, обратите внимание на кофту с баской или с рюшами в нижней части. Не бойтесь: такое изделие не будет вас полнить. Оно лишь сделает ваш образ более женственным.

Топ с открытыми плечами

В моде кофты с открытыми плечами. С ними можно создавать как нарядные образы, так и повседневные. В первом случае кофту лучше сочетать с юбкой, а во втором – с джинсами. Обратите внимание на топ с рюшами в районе бюста. Такой декор нынче является трендовым. Его стоит избегать только в том случае, если у вас большая грудь и вы не хотите привлекать к ней лишнего внимания.

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С юбками выше колена

Кто сказал, что полные девушки не могут носить короткие юбки? Очень даже могут. Такие юбки прекрасно интегрируются в повседневные образы. Например, вы можете сочетать плиссированную юбку в спортивном стиле с пуловером и рубашкой на пуговицах. Из обуви подойдут кроссовки.

С узкими джинсами или леггинсами

Футболка оверсайз – это та вещь, которую можно и нужно сочетать с джинсами скинии или с леггинсами. Вы можете носить ее навыпуск, а можете заправить в штаны, если гордитесь своими аппетитными формами.

При отсутствии комплексов рассмотрите вариант штанов с принтом. Например, в этом сезоне в моде клетчатый узор.